Transfergerüchte: Eintracht Frankfurt an Barça-Abwehrtalent Mikayil Faye interessiert

Dienstag, 30.01.2024 - 12:55 Uhr

Von: Asanka Schneider

Bedient sich Eintracht Frankfurt im Talente-Pool des FC Barcelona? Die Hessen bekunden laut spanischen Medienberichten Interesse an Mikayil Faye. Für die Dienste des jungen Innenverteidigers soll die Eintracht bereit sein, einen zweistelligen Millionen-Betrag hinzublättern. In der Mainmetropole könnte Faye in die Fußstapfen des begehrten Willian Pacho treten.

Im Transferpoker um das schwedische Mittelfeldjuwel Lucas Bergvall von Djurgårdens IF scheint Eintracht Frankfurt gegen den FC Barcelona den Kürzeren zu ziehen. Nun soll die SGE allerdings bei den Katalanen Verstärkung für die Abwehr auserkoren haben. Das geht zumindest aus neuen Eintracht Frankfurt Transfergerüchten des spanischen Portals „Sport“ hervor.

Eintracht Frankfurt heiß auf Mikayil Faye - auch RC Lens will Barça-Juwel

Beim hessischen Objekt der Begierde handelt es sich demnach um Mikayil Faye. Der 19-Jährige war erst im vergangenen Sommer vom kroatischen Zweitligisten NK Kustosija in die Nachwuchsakademie des FC Barcelona gewechselt - Kostenpunkt 1,5 Millionen Euro. Bei den Katalanen blieb der Senegalese bislang noch ohne Profieinsatz, was angesichts der starken Konkurrenz nicht überrascht.

Sein Können stellt Mikayil Faye jedoch regelmäßig in Barças Reserve unter Beweis, mit denen er als absolute Stammspieler in Spaniens 3. Liga kickt (17 Einsätze). Der Eintracht Transfernews zufolge, sollen die Frankfurter Verantwortlichen das Abwehrtalent allerdings als sofortige Verstärkung für die erste Mannschaft erachten. Allerdings wirbt auch der RC Lens heftig um das Barça-Juwel.

Bericht: Macht Frankfurt 10 Mio.€ für Innenverteidiger Faye locker?

Für einen Eintracht Frankfurt Transfer von Faye sind die Adler offenbar auch bereit, tief in die Tasche zu greifen. Schließlich ist von einer Ablösezahlung in Höhe von 10 Millionen Euro die Rede. Der Marktwert des senegalesischen Verteidigers wird dagegen auf überschaubare 1,5 Millionen Euro taxiert, wobei der Youngster noch einen langfristigen Vertrag bis 2027 beim FC Barcelona besitzt.

Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano ist Eintracht Frankfurt hingegen um ein Leihgeschäft bemüht. In den Deal könnte nach seiner Information jedoch eine Kaufpflicht von rund 9 Millionen Euro verankert sein. Über ausreichend finanziellen Spielraum verfügt die SGE dank des fast 100-Mio-Verkaufs von Randal Kolo Muani im letzten Sommer an Paris St. Germain zumindest weiterhin.

Linksfuß Mikayil Faye könnte SGE-Star Willian Pacho beerben

Dennoch eine beträchtliche Summe für einen Verteidiger, der in seiner jungen Karriere noch nie Erstliga-Fußball gespielt hat. Allerdings wird Mikayil Faye als kommender Abwehr-Star gehandelt. Für Eintracht Frankfurt scheint der 1,79 Meter große Abwehrspezialist ohnehin erst zur kommenden Saison ein Transferziel zu sein. Im Deutsche Bank Park könnte Faye in die Fußstapfen von Frankfurt-Ass Willian Pacho treten.

Der 22-jährige Ecuadorianer ist vor allem in der Premier League Gerüchteküche ein heißes Thema, wo er beim FC Liverpool, Arsenal und Manchester United auf dem Zettel steht. Auch Real Madrid und die SSC Neapel haben Pancho auf dem Zettel. Die Eintracht ließe sich ab 60 Millionen Euro Ablöse für einen Pancho-Verkauf erweichen. Passenderweise ist Mikayil Faye genau wie Pancho Linksfuß.