Die Kaderplanung beim Karlsruher SC ist bei weitem noch nicht abgeschlossen. Mindestens zwei bis drei Neuverpflichtungen möchte der Zweitligist noch eintüten. Einer, der den Klub verstärken könnte, wäre Shio Fukuda, der bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag steht. Der Japaner soll den Angriff der Badener verstärken und für Treffer sorgen.
Aktuelle Karlsruher SC Transfergerüchte, die die „Badische Neueste Nachrichten“ veröffentlicht, bringt den Spieler mit dem Zweitligisten in Verbindung. Auch ist die Rede von Verhandlungen zwischen den Verantwortlichen des KSC und von Borussia Mönchengladbach. Unklar ist allerdings, welches Transfermodell angestrebt wird.
Shio Fukuda Thema in Karlsruhe
Viel Zeit hat man nicht mehr, um neue Spieler unter Vertrag zu nehmen, denn das Transferfenster schließt am 1. September. Bis dahin sind es noch weniger als zwei Wochen. Grund genug für den KSC, etwas aufs Gaspedal zu drücken. Shio Fukuda soll dabei den Verantwortlichen ins Auge gesprungen sein.
Der Mittelstürmer wechselte im Winter 2023 aus seiner japanischen Heimat zu Borussia Mönchengladbach und durchlief zugleich die U19 und die Zweitvertretung des Klubs. Zu Beginn des vergangenen Jahres statteten die Fohlen den 21-jährigen mit einem Profivertrag aus, der ihn bis zum Sommer 2027 an den Verein bindet.
Fukuda darf per Ausstiegsklausel gehen
In der Regel lief der Angreifer in der Regionalliga West auf, wo der Rechtsfuß zu den Stammspielern gehörte. Und auch bei den Profis durfte der 1,78 Meter große Stürmer ran. Um genau zu sein, durfte er 55 Spielminuten in der letzten Saison auf dem Platz stehen. Dabei erzielte der Youngster sogar bei der 1:5-Klatsche gegen den VfL Wolfsburg seinen ersten und einzigen Saisontreffer.
Beim Karlsruher SC ist man von seiner Polyvalenz im Angriffsspiel angetan. Kein Wunder, denn in der Vergangenheit lief der japanische U22-Nationalspieler nicht nur im Sturmzentrum auf, sondern auch auf beiden Sturmflügeln sowie im offensiven Mittelfeld. Dank einer Ausstiegsklausel darf er seinen aktuellen Verein verlassen. Doch unbedingt günstig fällt diese nicht aus, denn rund 2 Millionen Euro müsste der KSC für diesen Transfer auf den Tisch legen.
Leihe mit Kaufoption?
Unklar ist zudem, welches Modell die KSC-Bosse im Sinn haben. So wäre eine Leihe nebst Kaufoption durchaus eine Möglichkeit, um Shio Fukuda in den Wildpark zu lotsen. Ebenso unklar ist, wie der Japaner selbst seine Zukunft plant. Bei Borussia Mönchengladbach konnte er sich im Profibereich noch nicht nachhaltig durchsetzen, daher würde ein Wechsel in die 2. Liga durchaus Sinn ergeben.
Beide Klubs sollen in Verhandlungen stehen. Aktuell wird wohl über ein Leihgeschäft verhandelt, wobei nicht sicher ist, ob die Fohlen auch weiterhin fest mit Fukuda planen. Für den Stürmer dürfte in den kommenden Tagen durchaus eine Entscheidung anstehen.
