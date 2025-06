ANZEIGE

FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025: Wo Fußball auf Tailgate-Partys trifft

Montag, 23.06.2025 - 13:14 Uhr

Von: Asanka Schneider

Sie sind also auf die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 gestoßen, die derzeit den amerikanischen Kontinent erobert, wie ein europäischer Austauschstudent, der auf einer College-Football-Party auftaucht.

Einen surreal anmutenden Monat lang wird Fußball – oder „Soccer“, wie er in den USA genannt wird – in den USA wie ein glänzendes Spielzeug in einer Parade zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli zur Schau gestellt. Es ist chaotisch, für Einheimische zutiefst verwirrend und irgendwie genial. Sie sehen Stadien voller Menschen, die „Olé“ rufen, während sie Nachos essen.

Las Vegas fehlt hierbei gänzlich

Sie sehen Tiki-Taka auf Feldern, die normalerweise Quarterbacks und Monster-Truck-Rallyes vorbehalten sind. Und ja, auch wenn kein Spiel in Las Vegas stattfindet, kann man fast den Einfluss der Neonlichter im Hintergrund spüren, als würden sie das Turnier nur deshalb photobomben, weil sie es können.

Sie sehen Bayern München beim Aufwärmen in New Jersey und denken immer noch: „Ehrlich gesagt, das fühlt sich an wie etwas, das in Las Vegas passieren sollte.“ Aber nein, denn was in Vegas passiert, bleibt entweder in Vegas, oder es wird auf bessere Art und Weise seriös und lizenziert im Internet nachgemacht.

Ein Turnier wie eine Jahrmarkt

Das ist die Klub-Weltmeisterschaft, wie Sie sie sich nie vorgestellt haben – es sei denn, Sie träumen von aufblasbaren Adlern, fünfzehnminütigen Feuerwerken nach jedem Spiel und einer Marching Band aus Kansas, die vor dem Anpfiff „Sweet Caroline“ spielt. Sie haben vielleicht eine elegante, knackige Spieltags-Atmosphäre erwartet. Stattdessen bekommen Sie einen Bierverkäufer namens Doug, der einer Familie von Manchester City Fans die Abseitsregeln erklärt, während er Chili Dogs verteilt. Sie sehen Palmeiras-Fans, die bei einem Spiel in Houston schweißgebadet sind und sich fragen, warum es hier leicht nach Barbecue-Sauce und Bedauern riecht. Und die Teams? Oh, die Teams geben sich Mühe. Sie geben sich wirklich Mühe.

Bayern München trat auf, als wolle es den Sieg erringen, nur um dann festzustellen, dass es auf Kunstrasen neben einem Baseballfeld der Minor League spielen muss. Zu einem 10:0-Auftaktsieg gegen die neuseeländischen Hünen aus Auckland hat es dann doch irgendwie gereicht. Und die Spieler von Borussia Dortmund passen sich gut an, auch wenn einer von ihnen die Realität infrage zu stellen schien, als er gebeten wurde, einen Schaumstofffinger zu signieren. Man sieht sie Übungen machen, während ein Mann in einem riesigen Adlerkostüm auf Rollschuhen vorbeifährt. Das ist verwirrend, aber auch irgendwie magisch.

Die Gelbe Wand trifft auf amerikanischen Käse

Die Fans von der Borussia haben ihre typische Energie mitgebracht, Fahnen und Trommeln, aber jetzt sitzen sie neben einem Mann aus Texas, der in 37 °C Hitze Cowboystiefel und einen Schal trägt und „Let's go Dortmund!“ ruft. Es ist ein Kulturclash der besten Art. Ein Vorgeschmack auf die WM 2026, wenn hier Usbekistan auf Montenegro treffen kann.

Der FC Bayern München hingegen tut sein Bestes, um seine germanische Disziplin zu wahren, während er sich an Stadionsprecher gewöhnt, die ihn „Bay-urn Mun-chin“ nennen und glauben, Thomas Müller sei ein pensionierter Baseballspieler. Weltklasse-Mittelfeldspielern dabei zuzusehen, wie sie versuchen, konzentriert zu bleiben, während jemand in der Halbzeitpause einen T-Shirt-Kanonen-Stunt versucht, ist, ehrlich gesagt, eine spirituelle Erfahrung. Und nein, Sie halluzinieren nicht: Es gab tatsächlich eine Vorführung vor dem Spiel, bei der jemand als Liberty Bell verkleidet eine dramatische Lesung von „The Beautiful Game“ vortrug, während Drohnen über dem Stadion „SOCCER“ in den Himmel schrieben.

Von Hitzewellen zu heißen Takes

Der Hitze kann man nicht entkommen. Ob in Los Angeles, Dallas oder Atlanta, man sieht im Grunde genommen Eliteathleten, die in einer Art Heißluftofen gegeneinander antreten. Das Einzige, was noch heißer ist als der Rasen, ist die Debatte im amerikanischen Fernsehen darüber, ob ein Spiel wirklich „unentschieden enden“ kann. Man hört Sätze wie: „Das ist wie beim Super Bowl, nur mit mehr Vokalen in den Teamnamen.“

Auch das Essen fällt schnell auf. Traditionelle Snacks? Fehlanzeige. Stattdessen verschlingt man dreistöckige Burger und fragwürdiges Stadion-Sushi. In der Halbzeit grillt der Onkel von einem der heimischen Spieler auf dem Parkplatz Rippchen und lädt einen ein, als wäre es eine Hochzeit im Garten. Niemand weiß, wer spielt, aber alle sind sich einig, dass die Stimmung perfekt ist. Und doch funktioniert es irgendwie.

Wird diese WM legendär?

Fans aus Casablanca kommen mit Einheimischen aus Cincinnati ins Gespräch, weil sie beide nicht glauben können, dass es auf dem Spielfeld in Orlando Flamingo-Statuen in der Nähe der Eckfahnen gibt. Fans aus Japan bringen US-College-Studenten Gesänge bei, die diese dann zu EDM-Beats remixen. Ist das das authentischste Football-Erlebnis? Auf keinen Fall, aber es geht hier ja auch um einen ganz anderen Sport. Ist es unvergesslich? Auf alle Fälle.

Sie werden das Stadion mit Sonnenbrand, verwirrt und möglicherweise mit einem Schaumstoffschwert in der Hand verlassen und immer noch nicht verstehen, warum der Schiedsrichter auf einem Hoverboard auf das Spielfeld gefahren ist. Aber Sie werden etwas erlebt haben, das sich anfühlt, als würde Fußball durch einen amerikanischen Zerrspiegel laufen – und irgendwie besser dabei herauskommen. Alles in allem hat die WM also das Zeug, legendär zu werden. Ob es aus sportlichen Gründen der Fall ist, oder ob des ganzen Drumherum, ist am Ende doch fast schon egal, oder?