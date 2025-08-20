Transfergerüchte: 1. FC Nürnberg baggert an Hoffenheims Becker

Mittwoch, 20.08.2025 - 11:56 Uhr

Von: Asanka Schneider

Beim 1. FC Nürnberg ist der Saisonstart komplett in die Hose gegangen. Das Team von Trainer Miroslav Klose verlor die ersten beiden Spiele der neuen Zweitligasaison mit jeweils 0:1 gegen den SV Elversberg und gegen Darmstadt 98. In der ersten Runde des DFB-Pokals musste sich der Club im Elfmeterschießen gegen den FV Illertissen geschlagen geben. Der Umschwung muss her und dabei sollen Verstärkungen helfen, nach denen die Franken auf dem Transfermarkt fahnden.

Wie die „Bild“ aktuell berichtet, soll sich der Zweitligist auch in der Bundesliga nach potenziellen Verstärkungen umschauen. Vor allem der Abgang von Jens Castrop schmerzt sehr. Für ihn soll noch der passende Ersatz gefunden werden, wenn es nach dem Willen der FCN-Verantwortlichen geht. Dabei scheint man sich bei der TSG Hoffenheim umschauen und einen ersten Vorstoß bei Finn Becker gewagt haben.

Becker verliert Stammplatz bei der TSG Hoffenheim

Gemäß aktuellen FCN Transfergerüchten soll man bereits wegen Finn Becker angefragt haben. Der zentrale Mittelfeldspieler steht bei der TSG 1899 Hoffenheim etwas auf dem Abstellgleis, nachdem die Vorbereitung auf die neue Saison für den 25-jährigen alles andere als optimal verlief. Seinen Stammplatz bei den Kraichgauern ist er los. Bereits im DFB-Pokal stand der gebürtige Elmshorner nicht einmal mehr im Kader.

Für Finn Becker Grund genug, sich mit einem Abschied zu befassen, obwohl er noch einen Vertrag bis zum Sommer 2026 bei den Kraichgauern besitzt. Insgesamt steht der Mittelfeldspieler seit mehr als drei Jahren in Sinsheim unter Vertrag. In dieser Zeit absolvierte er 52 Partien für den Bundesligisten (eine Vorlage). Nun scheinen sich die Wege zwischen den Parteien zu trennen.

Kommt der Castrop-Ersatz von der TSG Hoffenheim?

Nürnbergs Sportdirektor Joti Chatzialexiou soll auch schon erste Gespräche mit den TSG-Bossen geführt haben, um herauszufinden, ob sie den Spieler abgeben würden. Vor allem seine Fähigkeiten im Spielaufbau, sein starker linker Fuß und auch seine körperliche Präsenz im Zweikampfverhalten erinnern an den abgewanderten Jens Castrop.

Beim 1. FC Nürnberg denkt man daher über eine Festverpflichtung des ehemaligen deutschen U21-Nationalspielers nach. Problem: auch andere Vereine aus der Bundesliga und aus der 2. Liga sollen ebenfalls am Mittelfeldspieler interessiert sein. Namen werden allerdings nicht genannt.

Finn Becker geht in sein letztes Vertragsjahr

Wie hoch eine etwaige Ablöseforderung seitens der TSG Hoffenheim ausfällt, ist derzeit unklar. Fakt ist allerdings, dass Becker, der nicht nur im zentralen, sondern auch im offensiven Mittelfeld sowie auf der Sechs agieren kann, in sein letztes Vertragsjahr geht. Bedeutet gleichzeitig, dass er in einem Jahr ablösefrei zu haben wäre.

Ein Verkauf macht daher aus Sicht der Sinsheimer Sinn. Der 1. FC Nürnberg würde ihn wohl gerne verpflichten. Bei einem Marktwert von circa 2 Millionen Euro würde die Ablöse wahrscheinlich marktwertgerecht ausfallen. Ob sich Finn Becker jedoch einen Wechsel zum 1. FC Nürnberg vorstellen kann, ist aus seinem Umfeld nicht herauszuhören.