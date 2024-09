Transfergerüchte: Verleiht Eintracht Frankfurt Ebimbe an Galatasaray Istanbul?

Montag, 09.09.2024 - 10:01 Uhr

Von: Asanka Schneider

Während das Transferfenster in der Bundesliga bereits geschlossen ist, können Klubs aus diversen anderen europäischen Ligen weiterhin munter einkaufen und Spieler verpflichten. So zum Beispiel die türkische Süper Lig. Dort ist der Transfermarkt noch vier Tage geöffnet. Mit Hinblick dessen, scheint man sich nun bei Eintracht Frankfurt einer möglichen Anfrage gegenüberzustehen, die sich mit Junior Dina Ebimbe beschäftigen soll.

Glaubt man den Eintracht Frankfurt Transfergerüchten, die das türkische Portal „Skorer“ in die Welt setzt, so sollen die Verantwortlichen von Galatasaray Istanbul ein Auge auf besagten Mittelfeldspieler geworfen haben. Der 23-jährige steht seit 2022 bei den Adlerträgern unter Vertrag und könnte nun kurzfristig in die Türkei wechseln.

Ebimbe noch ohne Einsatz in dieser Saison

Junior Dina Ebimbe gehörte in der vergangenen Spielzeit bei der Frankfurter Eintracht noch zu den Leistungsträgern. Sowohl in der Bundesliga als auch in der UEFA Europa Conference League durfte der Franzose sein Können unter Beweis stellen. In dieser Saison wartet der Rechtsfuß allerdings noch auf seinen ersten Einsatz.

Waren es in der Saison 2023/24 wettbewerbsübergreifend noch 44 Partien (10 Tore / 5 Vorlagen), in denen Ebimbe mitwirken durfte, steht nach zwei Spieltagen sowie der ersten Runde im DFB-Pokal noch keine einzige Einsatzminuten auf dem Spielberichtsbogen. Über die Gründe kann man nun spekulieren – die Verantwortlichen von Galatasaray Istanbul hingegen sollen genau diese Situation genau beobachten und ihr Interesse an einem Transfer des 1,84 Meter großen Mittelfeldspielers signalisiert haben.

Sorgt Unzufriedenheit für einen Wechsel Ebimbes?

Bei Eintracht Frankfurt besitzt Ebimbe allerdings noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027, sodass bei einer Festverpflichtung eine adäquate Ablösesumme fällig werden würde. Das besagte Portal berichtet indes, dass sich der türkische Traditionsklub auf ein Leihgeschäft einigen möchte.

Unklar ist, wie man in der Main-Metropole zu einem solchen Transfer steht. Gut möglich ist es jedoch, dass sich Junior Dina Ebimbe selbst auch einen Tapetenwechsel vorstellen kann. Sollte dem so sein, dann wäre das Risiko aus Frankfurter Sicht zu hoch, einen unzufriedenen Spieler in seinen Reihen zu haben, der eigentlich woanders zu Einsatzzeiten kommen könnte.

Galatasaray rennt die Zeit davon

Bei Galatasaray Istanbul könnte Ebimbe gleich auf mehreren Positionen eingesetzt werden. Am wohlsten fühlt sich der Rechtsfuß im rechten Mittelfeld, wobei er auch auf der linken Seite zum Einsatz kommen könnte. Ebenso wäre der ehemalige französische U21-Nationalspieler auch einer für das zentrale Mittelfeld.

Hier und da fand sich Ebimbe bei der SGE auch schon als rechter Flügelstürmer wieder und auch im offensiven Mittelfeld durfte der Franzose bereits ran. Seine Polyvalenz wäre aus Sicht des türkischen Spitzenklubs sehr interessant. Sollte tatsächlich ein Transfer im Raum stehen, so hätte „Gala“ noch vier Tage Zeit, um alles unter Dach und Fach zu bringen.