Transfergerüchte: 1. FC Nürnberg greift nach SGE-Talent Noah Fenyö

Freitag, 31.01.2025 - 14:14 Uhr

Von: Asanka Schneider

Beim 1. FC Nürnberg ist in dieser Transferphase so einiges passiert. Bisher gab der Club sechs Spieler ab und holte auf der anderen Seite mit Tim Drexler (Leihe TSG Hoffenheim), Nick Seidel (aus der Zweitvertretung) und Joseph Hungbo (zurück aus Leihe Rotherham) drei Neuverpflichtungen. Hungbo wurde allerdings nur einen Tag nach seiner Rückkehr direkt an Wigan Athletic verkauft. Doch die Aktivitäten auf dem Transfermarkt scheinen noch nicht beendet zu sein, wenn man den 1. FC Nürnberg Transfergerüchten Glauben schenken kann, die das Frankfurter Fanportal „Inside Frankfurt FFM“ und die „Bild“ streuen.

Demnach sollen die Franken ein Auge auf Noah Fenyö geworfen haben, die derzeit über ein Leihgeschäft nachdenken sollen. Beide Medien berichten indes über „konkrete Gespräche“, die die FCN-Verantwortlichen mit Eintracht Frankfurt führen. Es wäre das nächste Leihgeschäft für den Zweitligisten in diesem Winter.

SGE hält viel von Fenyö

Bereits seit mehr als 8 Jahren streift sich Noah Fenyö schon das SGE-Trikot über. Im September des vergangenen Jahres hatte der gebürtige Ungar, der in Frankfurt am Main geboren wurde, seinen Vertrag bei den Adlerträgern bis zum Sommer 2029 verlängert. Der 19-jährige durchlief die SGE-Jugend und schaffte im Sommer den Sprung von der U19 zur Zweitvertretung der Frankfurter Eintracht.

Auf sein Debüt in der Bundesliga wartet der defensive Mittelfeldspieler jedoch noch. Das könnte sich auch noch ein wenig hinziehen, da die SGE mit Fenyö langfristig plant. Timmo Hardung (SGE-Sportdirektor) über das Mittelfeldtalent: „Noah bringt viel Ruhe am Ball mit und hat eine gewisse Stressresilienz, er versucht stets mit Ball eine Lösung zu finden.“

Fenyö soll in der 2. Liga Erfahrungen sammeln

Aus Sicht des 1. FC Nürnberg ist der Youngster allemal interessant, denn er kann nicht nur auf der Sechs agieren, sondern wäre auch einer für die Innenverteidigung. In dieser Saison durfte Fenyö zwar noch nicht sein Debüt bei den Profis feiern, jedoch gehörte er in aller Regelmäßigkeit zum Kader der Europa League.

Grundsätzlich gehört Noah Fenyö zur Zweitvertretung von Eintracht Frankfurt an, sodass der beidfüßig gleichermaßen stark spielende Defensivspieler in der Regionalliga Südwest zum Einsatz kommt. Dort durfte er in dieser Spielzeit bereits in 15 Partien mitwirken – alle Einsätze von Beginn an (1 Vorlage). Bei der SGE hegt man den Wunsch, den ungarischen U19-Nationalspieler Spielpraxis in der 2. Liga sammeln zu lassen.

Leihe ohne Kaufoption steht im Raum

Als Interessent wird der 1. FC Nürnberg genannt. Weitere Klubs sollen ebenfalls an Fenyö dran sein, ohne namentlich genannt zu werden. Eintracht Frankfurt würde sein Talent allerdings nicht komplett abgeben wollen. Einzige Möglichkeit für den FCN wäre also eine Leihe ohne Kaufoption.

Auf Nachfrage der „Bild“ beim 1. FC Nürnberg wollte man das Transfergerücht weder bestätigen noch dementieren. Sollte dieser Transfer über die Bühne gehen, müsste man sich beeilen, denn der Transfermarkt schließt am 3.2.2025 seine Pforten.