Trainerentlassungen Bundesliga

Als Trainer des 1. FC Kaiserslautern musste Gyula Lorant in der Saison 1970/71 nach dem 23. Spieltag seinen Hut nehmen. In einer Spielzeit in bester Berg- und Talfahrt-Manier wurden dem Ungarn drei Pleiten in Folge beim FCK zum Verhängnis. Sport-90 erinnert an die Trainerentlassung bei den Roten Teufeln. Weiterlesen ...