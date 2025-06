ANZEIGE

Die größten Talente in der 2. Bundesliga: Marktwerte, Torschützen und mehr

Montag, 02.06.2025 - 14:18 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Bundesliga hat erheblich an Popularität gewonnen und dient vor allem als Brutquelle für hervorragende Spieler. Talente der 2. Bundesliga und vor allem U23-Spieler haben dort die Möglichkeit, sich zu verbessern und eventuell zu hochkarätigen Spielern zu werden. Wir gehen hier mit Hilfe von Daten von Quellen wie Statista und Kicker darauf ein, wer die besten Spieler 2024/25 waren.

Die wertvollsten U23 Spieler – Top Marktwerte der Liga

Einige 2. Bundesliga Spieler haben einen großen Marktwert, obwohl sie in die U23-Kategorie fallen. Livan Burcu und Martijn Kaars sind dabei die wertvollsten Talente mit jeweils starker Wertsteigerung.

Die 5 U23-Spieler mit dem größten Marktwert:

Platzierung Spieler Position Verein Alter Marktwert in € 1 Stefanos Tzimas Stürmer 1. FC Nürnberg 19 22 Millionen Euro 2 Ibrahim Maza Offensives Mittelfeld Hertha BSC 18 12 Millionen Euro 3 Martijn Kaars Stürmer 1. FC Magdeburg 26 4 Millionen Euro 4 Livan Burcu Linker Flügel 1. FC Magdeburg 20 4 Millionen Euro 5 Ragnar Ache Stürmer 1. FC Kaiserslautern 26 7 Millionen Euro

Die Top 11 – Wie schlagen sich die Talente im Vergleich?

In der 2. Liga finden sich viele Spieler, die noch unter 20 sind und in der Top-Elf von Ran.de vorkommen. Spieler wie Ibrahim Maza sind dabei besonders interessant, da sie bereits einen hohen Marktwert haben und vielleicht die Stars von morgen sind. Talente in der 2. Bundesliga kann man auch in EA FC 25 erleben.

Spieler Verein Position Alter Jonas Urbig SpVgg Greuther Fürth Torwart 20 Finn Jeltsch 1. FC Nürnberg Innenverteidiger 18 Elias Baum SV Elversberg Rechte Abwehr 19 Ibrahim Maza Hertha BSC Offensives Mittelfeld 18

Spielerbewertungen – Wer liefert konsistent?

Hier sieht man, welche die besten Spieler der 2. Bundesliga in 24/25 waren. Vor allem die Torhüter Daniel Heuer Fernandes und Ron-Robert Zieler haben hohe Bewertungen vorzuweisen und sich zwischen den Torpfosten der 2. Fußball-Bundesliga als verlässlich erwiesen.

Spieler Verein Spiele Durchschnittliche Wertung Daniel Heuer Fernandes Hamburger SV 30 2,62 Ron-Robert Zieler Hannover 96 33 2,62 Jean-Luc Dompé Hamburger SV 29 2,69 Marvin Wanitzek Karlsruher SC 33 2,70 Marvin Schwäbe 1. FC Köln 23 2,76

Die gefährlichsten Stürmer in der U23

Durch die Stürmer kann das offensive Potenzial einer Mannschaft erheblich erhöht werden, weswegen diese Torjäger oft besonders begehrt sind. Die besten Stürmer der 2. Bundesliga wie Ragnar Ache haben entsprechend auch einen hohen Marktwert.

Spieler Verein Alter Anzahl der Tore Davie Selke Hamburger SV 30 22 Fisnik Asllani SV Elversberg 22 18 Ragnar Ache FC Kaiserslautern 26 18 Martijn Kaars 1. FC Magdeburg 26 18 Moussa Sylla FC Schalke 04 25 16

Taktiken und Leih-Strategien – Wie junge Talente geformt werden

In der 2. Fußball-Bundesliga werden Spieler oft an andere Klubs verliehen, sodass sie sich spielerisch weiterentwickeln können. Gleichzeitig profitiert der leihende Klub von dem Talent des Spielers und dessen eigentlicher Verein von der Leihgebühr.

Ein gutes Beispiel ist Jens Castrop, der in diesem Sommer zu Borussia Mönchengladbach wechseln wird. So konnte er eine andere Klubphilosophie kennenlernen und technische Fähigkeiten, wie Pressing, weiterentwickeln.

Vorschau auf den Sommer 2025 – Welche Talente werden den Verein wechseln

Einige Talentwechsel für die kommende Fußballsaison sind bereits angekündigt. Zum Beispiel der Wechsel von Jens Castrop, der zu Borussia Mönchengladbach wechselt.. Der Sommer 2025 Transfer könnte auch andere hochkarätige Spieler wie Davie Selke betreffen, die potenziell in einen Verein der 1. Bundesliga kommen könnten.

Welche Spieler prägen die Zukunft?

Für die Saison 2025/26 könnten viele der besten Spieler in der 2. Bundesliga neue Vereine finden. Dies kann man daran erkennen, dass ihre Marktwerte gestiegen sind und offensichtlich Interesse von anderen Fußballklubs besteht. Spieler wie Ragnar Ache oder Jens Castrop waren schon vor Saisonende heiß begehrt.