Transfercheck: Die besten Winter-Neuzugänge in den Top-Ligen Europas!

Mittwoch, 26.03.2025 - 12:56 Uhr

Von: Asanka Schneider

Es ist sehr schwer, konkrete Verstärkungen im Winter zu finden: Jeder Fußballfan hat diesen Satz mit Sicherheit zigmal gehört. Doch es gibt immer wieder Beispiele, die das Gegenteil beweisen.

Tatsächlich muss man nicht lange in die Vergangenheit zurückreisen, um gleich mehrere Winter-Neuzugänge zu finden, die sich innerhalb kürzester Zeit als echte Glücksgriffe erwiesen haben.

Mika Biereth (AS Monaco)

Spätestens nach dem Double-Gewinn mit Sturm Graz hat ganz Europa vom dänischen Stürmer Mika Biereth gehört. Seine fantastische Form wurde auch in der laufenden Saison fortgesetzt, sodass er wettbewerbsübergreifend in 25 absolvierten Spielen für Sturm Graz auf 11 Tore und 5 Assists kam. Angesichts dessen war es keine Überraschung, dass es schon im Winter viele Anfragen für den Ex-Jugendspieler des FC Arsenal gab.

Am konkretesten war man bei der AS Monaco, der sich die Dienste des jungen Dänen für 13 Mio. Euro sicherte – ein wahres Schnäppchen, wie es sich herausstellte. Schon in seinem zweiten Spiel im Monaco-Trikot traf Biereth erstmals das Tor, während er am darauffolgenden Spieltag den ersten von drei bisherigen Hattricks feierte. Es dauerte nicht lange, bis er sich bei den Wettanbietern ohne OASIS zu einer nahezu sicheren Option für Torschützenwetten entwickelte. Beim Tippen darf man den Dänen keineswegs übersehen, da der aktuelle Top-Torjäger der Monegassen aus der Sturmreihe nicht mehr wegzudenken ist.

Marco Asensio (Aston Villa)

Mit einem bärenstarken linken Fuß und ausgeprägten Spielmacher-Qualitäten machte Asensio bereits vor einem Jahrzehnt beim RCD Mallorca auf sich aufmerksam. Darauf folgte ein logischer Wechsel zu Real Madrid, wo Marco Asensio – nach einer Leihe zu Espanyol – bis 2023 auf 286 Pflichtspiele mit 61 Toren und 32 Assists kam. Doch trotz guter Leistungen bei den Königlichen, wurde sein Vertrag nicht verlängert, sodass er im Sommer 2023 ablösefrei zu Paris Saint-Germain ging.

Eineinhalb Jahre später kam es zum zweiten Leihtransfer in seiner Karriere – dieses Mal zu Aston Villa. Der technisch begabte Mittelfeldspieler brauchte nicht lange, um sich an die neue Umgebung zu gewöhnen. Direkt nach seiner Ankunft etablierte sich Asensio mit 7 Toren in den 8 ersten Pflichtspielen als einer der Leistungsträger im Team, darunter 3 Treffer bei Villas Erfolg im Champions League-Achtelfinale gegen Club Brügge.

Ridle Baku (RB Leipzig)

Nach der schweren Verletzung von Benjamin Henrichs im Dezember letzten Jahres war RB Leipzig dazu gezwungen, im Winter zu reagieren. Als Ersatz kam der 26-jährige Ridle Baku, der zuvor fünf Jahre lang beim VfL Wolfsburg auf der rechten Seite gesetzt war. Und schon nach seinen ersten 12 Pflichtspielen ist klar, dass die Leipziger mit dem Kaufpreis von 4,5 Mio. Euro einen echten Volltreffer gelandet haben.

Der ehemalige deutsche Jugendnationalspieler integrierte sich schnell ins Team und ist aktuell einer der wichtigsten Bausteine im Leipziger Spiel. Tatsächlich ist Baku einer der bestbewerteten Spieler der Roten Bullen in der Rückrunde. Sofern er so weitermacht, wird es Henrichs nach seiner Rückkehr sicherlich schwer haben, seinen Platz im Team zurückzuerobern.

Devyne Rensch (AS Rom)

Ähnlich wie RB Leipzig musste auch der AS Rom im Laufe des Winters eine neue Lösung für die Position des rechten Außenverteidigers finden – da man mit Saud Abdulhamid und dem 17-jährigen Buba Sangare hier definitiv unterbesetzt war. Die Entscheidung fiel letztendlich auf Devyne Rensch, der für 5 Mio. Euro von Ajax Amsterdam verpflichtet wurde. Der 22-jährige Niederländer begann direkt nach seiner Ankunft, dem investierten Geld gerecht zu werden.

Insbesondere in der Serie A erwies sich Rensch als ein echter Glücksbringer, da der AS Rom keines der sieben Ligaspiele verloren hat, in denen der Niederländer im Team war. Besonders stark wirkte Rensch in der Defensive, mit 74% gewonnenen Zweikämpfen, 1,9 Tackles und 1,4 zurückgewonnenen Bällen pro Spiel. Angesichts dessen ist klar, dass der Niederländer einer der Hauptgründe für die Erfolgsserie der Römer in der Rückrunde ist.