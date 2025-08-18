Transfergerüchte: Union Berlin vor Einigung mit Derrick Köhn?

Montag, 18.08.2025 - 14:27 Uhr

Von: Asanka Schneider

Jetzt könnte nochmal Bewegung auf dem Transfermarkt kommen, wenn man dem türkischen Medium „isci Haber“ Glauben schenken mag. Involviert ist dabei der 1. FC Union Berlin und Derrick Köhn, der aktuell bei Galatasaray Istanbul sein Geld verdient. In den letzten Wochen sah es so aus, als würde der 26-jährige zum 1. FC Köln wechseln, doch nun scheinen die Eisernen dazwischen zu grätschen.

Der Linksverteidiger kann den türkischen Traditionsklub noch in diesem Sommer verlassen und anscheinend sollen sich die Köpenicker in aussichtsreichen Verhandlungen mit Köhn und seinem Noch-Klub befinden. Gleichzeitig würde es bedeuten, dass man endlich die Planstelle hinten links geschlossen hätte, falls ein Transfer realisiert werden sollte.

1. FC Köln und Werder Bremen haben wohl das Nachsehen

Für Derrick Köhn wäre es die erneute Rückkehr in die Bundesliga, denn in der vergangenen Saison leih sich der SV Werder Bremen den Linksverteidiger aus. In Bremen war man mit seinen dargebotenen Leistungen zufrieden und eigentlich hätte man sich eine weitere Zusammenarbeit vorstellen können. Doch der ehemalige deutsche U19-Nationalspieler ging erstmal zurück zu Galatasaray Istanbul.

Bei den Grün-Weißen wurde er allerdings zumeist im linken Mittelfeld, statt auf seiner Lieblingsposition als Linksverteidiger, eingesetzt. Mit wettbewerbsübergreifend 34 Partien, gehörte Köhn bei Werder Bremen zu den Leistungsträgern. Kein Wunder also, dass auch weitere Klubs Interesse am Abwehrspieler gezeigt haben. Allen voran der 1. FC Köln, der nun das Nachsehen haben soll.

5 Millionen Euro Ablöse für Köhn?

Zwischen dem 1. FC Union Berlin und Galatasaray Istanbul soll man Einigkeit erzielt haben. Auch die Rahmenbedingen sollen bereits fast ausgehandelt sein. So sollen die Eisernen rund 5 Millionen Euro an den türkischen Spitzenklub überweisen, der sich zudem noch eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 10% gesichert haben soll.

Sollten die Zahlen stimmen, so liegt die Ablöse bei seinem Marktwert, die ebenfalls bei 5 Millionen Euro liegt. Bei den Türken besitzt Derrick Köhn noch einen Vertrag bis zum Sommer 2026, der vereinsseitig um zwei Jahre verlängert werden könnte. Darauf verzichtet man anscheinend, was auch dem 1. FC Union Berlin in die Karten spielt, weswegen sich die Ablösesumme in einem moderaten Bereich bewegen würde.

Transfer kurz vor Abschluss?

Mit Derrick Köhn würden die Köpenicker einen zweiten Linksverteidiger in ihren Reihen begrüßen können, denn mit dem Youngster Andrik Markgraf verfügen die Berliner lediglich über einen gelernten Verteidiger auf dieser Position. Die Zeichen für einen Wechsel an die Wuhle stehen wohl äußerst gut.

Gut möglich, dass der Transfer in den kommenden Tagen offiziell von beiden Klubs kommuniziert wird. Damit sollte die Kaderplanung beim FCU allerdings noch nicht abgeschlossen sein. Es werden weitere Zu- und auch Abgänge erwartet.