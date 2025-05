ANZEIGE

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025: Ein globales Schaufenster für die Bundesliga

Freitag, 02.05.2025 - 15:43 Uhr

Von: Asanka Schneider

Noch nie dagewesen, global und ein echtes Schaufenster für die Clubs und ihre Ligen: die FIFA Klub-WM 2025. Die besten Mannschaften der Welt kommen in den USA zusammen, um den Titel auszuspielen und Geschichte zu schreiben.

Für die Bundesliga treten der FC Bayern München und Borussia Dortmund an und versuchen, den deutschen Fußball bestmöglich zu vertreten.

Neuer Modus: Gruppenphase und K.O.-Runde

Die Klub-WM startet mit einer Gruppenphase aus 32 Teams, die in acht Gruppen zu je vier Mannschaften aufgeteilt werden. Insgesamt hat jedes Team drei Gruppenspiele und spielt somit jeweils einmal gegen jedes andere Team. Die beiden besten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für die K.O.-Runde, beginnend mit dem Achtelfinale. Ab diesem Punkt folgen die Viertelfinals, Halbfinals und das Finale.

Verteilung der Teilnehmer

Die 32 teilnehmenden Teams setzen sich aus den besten Mannschaften der sechs FIFA-Konföderationen zusammen:

UEFA (Europa) : 12 Teams

: 12 Teams CONMEBOL (Südamerika) : 6 Teams

: 6 Teams AFC (Asien) : 4 Teams

: 4 Teams CAF (Afrika) : 4 Teams

: 4 Teams CONCACAF (Nord-, Mittelamerika und Karibik) : 4 Teams

: 4 Teams OFC (Ozeanien) : 1 Team

: 1 Team Gastgeberland (USA): 1 Team

Diese breite Beteiligung unterstreicht die internationale Bedeutung des Turniers und ermöglicht es Teams aus verschiedenen Teilen der Welt, sich zu zeigen.

Zeitplan und Austragungsorte

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 findet vom 15. Juni bis 13. Juli 2025 in den Vereinigten Staaten statt. Die Spiele werden in insgesamt 12 Stadien in 11 verschiedenen Städten ausgetragen.

Das Finale wird im MetLife Stadium in New Jersey ausgetragen, einem Stadion mit einer Kapazität von 82.500 Zuschauern. Ein Spiel um Platz drei wird es hingegen nicht geben.

Die Austragungsorte

Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Florida)

(Miami Gardens, Florida) Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Georgia)

(Atlanta, Georgia) MetLife Stadium (East Rutherford, New Jersey)

(East Rutherford, New Jersey) Rose Bowl (Pasadena, Kalifornien)

(Pasadena, Kalifornien) Lumen Field (Seattle, Washington)

(Seattle, Washington) Lincoln Financial Field (Philadelphia, Pennsylvania)

(Philadelphia, Pennsylvania) TQL Stadium (Cincinnati, Ohio)

(Cincinnati, Ohio) Audi Field (Washington, D.C.)

(Washington, D.C.) Camping World Stadium (Orlando, Florida)

(Orlando, Florida) Inter&Co Stadium (Orlando, Florida)

(Orlando, Florida) Bank of America Stadium (Charlotte, North Carolina)

(Charlotte, North Carolina) Geodis Park (Nashville, Tennessee)

Bayern München & Borussia Dortmund: Chancen bei der Klub-WM 2025

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 bietet Bayern München und Borussia Dortmund eine große Chance, sich auf der internationalen Bühne zu beweisen. Beide Teams gehen mit unterschiedlichen Voraussetzungen in das Turnier, doch sowohl Bayern als auch Dortmund haben das Potenzial, weit zu kommen. Gerade Dortmund, die oft als Wundertüte in solchen Turnieren gelten, könnte das Turiner liegen, wenn sie die Gruppenphase überstehen.

Bayern München: Favoriten auf den Titel

In der Gruppenphase trifft Bayern auf Auckland City (Neuseeland), Boca Juniors (Argentinien) und Benfica Lissabon (Portugal). Diese Gegner sind zwar respektiert, doch Bayern geht als klarer Favorit in diese Begegnungen und muss sicherstellen, dass es keine Überraschung zulässt. Die Herausforderung für die Bayern besteht darin, ihre Favoritenrolle von Anfang an souverän auszuspielen und sich ohne Probleme für die K.O.-Runde zu qualifizieren.

Doch auch im internationalen Vergleich wird Bayern nicht nur mit Respekt, sondern auch mit einer gehörigen Portion Druck ins Turnier gehen. Teams wie Manchester City, Paris Saint-Germain und Real Madrid sind starke Konkurrenten, die Bayern in der K.o.-Phase herausfordern können. Dennoch ist die Favoritenstellung von Bayern gerechtfertigt, da sie sowohl taktisch als auch individuell über eine enorme Qualität verfügen.

Borussia Dortmund: Das junge Team mit Potenzial

In der Gruppenphase trifft Borussia Dortmund auf Fluminense (Brasilien), Mamelodi Sundowns (Südafrika) und Ulsan Hyundai (Südkorea). Diese Gegner stellen eine interessante Mischung dar, aber Dortmund muss in diesen Spielen seine gesamte Qualität abrufen, um die K.O.-Runde zu erreichen. Besonders die brasilianischen und südafrikanischen Teams haben eine starke Präsenz im internationalen Fußball, was Dortmund vor Herausforderungen stellen könnte.

Doch Dortmunds junge Spieler sind bekannt dafür, dass sie in internationalen Wettbewerben immer wieder für Überraschungen gut sind. Im Vergleich zu Bayern München fehlt Dortmund in vielen Bereichen noch die internationale Reife und Konstanz. Die Mannschaft hat jedoch das Potenzial, besonders durch die Schnelligkeit und Dynamik des Spiels, den etablierten Teams Paroli zu bieten.

Bedeutung der Klub-WM für die Bundesliga

Viele Fans scheinen die Klub-WM momentan noch nicht stark wahrzunehmen. Dies könnte sich jedoch ändern, je näher das Turnier rückt. Für die Bundesliga und ihre Mannschaften stellt sie eine wichtige Möglichkeit dar, ihre internationale Position im Fußball weiter zu festigen. Auf der anderen Seite könnte ein bescheidenes Abschneiden einen negativen Effekt auf die Liga haben.

Motivation der deutschen Clubs

Für die Bundesliga-Klubs selbst ist die Klub-WM eine Chance, sich im internationalen Wettbewerb zu messen und ihre Stärke auf einer größeren Bühne zu präsentieren. Bayern München hat bereits mehrfach bewiesen, dass sie in der Lage sind, mit den besten Klubs der Welt zu konkurrieren und sich als Champions-League-Sieger zu etablieren. Ein gutes Abschneiden in der Klub-WM würde die moralische Stärke des Vereins stärken.

Für Borussia Dortmund, das mit einer jungen, dynamischen Mannschaft auftritt, ist die Klub-WM die Gelegenheit, sich auf der internationalen Bühne zu beweisen und den nächsten Schritt in der Entwicklung zu machen. Ein gutes Abschneiden bei diesem Turnier könnte auch das Vertrauen in den eigenen Kader stärken und den Spielern helfen, ihre Fähigkeiten auf höchstem Niveau weiterzuentwickeln.

Favoriten im Turnier und Konkurrenz

Die Wettanbieter haben klare Favoriten für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 identifiziert. Real Madrid wird mit einer Quote von 4,50 als stärkster Anwärter auf den Titel gehandelt. Knapp dahinter stehen Manchester City mit einer Quote von 5,50 und Bayern München mit einer Quote von 7,00. PSG wird von einigen Anbieter ebenfalls als großer Favorit gehandelt.

Weitere starke Teams in der Konkurrenz sind Inter Mailand (Quote: 11,00) und Atlético Madrid (Quote: 15,00). Borussia Dortmund ist mit einer Quote von 25,00 als Außenseiter gehandelt, dennoch besteht für das Team die Möglichkeit, durch spannende und schnelle Angriffe in der K.O.-Runde für Aufsehen zu sorgen. Wer auf die Klub-WM 2025 wetten möchte, findet bei mywettanbieter.de alle Wettanbieter, die in Deutschland verfügbar sind.