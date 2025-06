Transfergerüchte: Union Berlin ebenfalls an Rayan Philippe interessiert?

Dienstag, 03.06.2025 - 14:29 Uhr

Von: Asanka Schneider

Beim 1. FC Union Berlin dreht sich das Transferkarussell immer schneller. Nachdem nun klar ist, dass Benedict Hollerbach den Klub für eine Ablösesumme zwischen 10-12 Millionen Euro zum 1. FSV Mainz 05 wechselt und Andrej Ilic zugleich festverpflichtet wurde, tauchen weitere Union Berlin Transfergerüchte auf, wonach man Interesse an Rayan Philippe haben soll.

Der 24-jährige Mittelstürmer war sich eigentlich bereits mit den Mainzern einig, doch die Nullfünfer lehnten nach dem Hollerbach-Coup eine Verpflichtung des Franzosen ab. Der fast schon sicher geglaubte Transfer platzt also und so wird Philippe unter anderem beim 1. FC Union Berlin gehandelt.

2,5 Mio.€ Ablöse für Philippe?

Der Verein benötigt scheinbar noch einen weiteren Stürmer, der Hollerbach im Sturmzentrum ersetzen soll. So lauten jedenfalls die Union Berlin Transfergerüchte, die die „Bild“ aktuell streut. Mit dem Abgang von Kevin Volland herrscht durchaus Bedarf in der Offensive. Gesucht wird ein Knipser, der weiß, wo das Tor steht. Mit Rayan Philippe soll eben jener Mittelstürmer auf dem Zettel der Köpenicker stehen.

Als mögliche Ablösesumme stehen rund 2,5 Millionen Euro im Raum. Jene Summe, die angeblich auch Mainz 05 ursprünglich an Eintracht Braunschweig zahlen wollte. Für Eintracht Braunschweig wäre es die vorletzte Möglichkeit, mit dem Mittelstürmer Kasse zu machen, da sein Vertrag in einem Jahr ausläuft. Beim Zweitligisten, der sich über die Relegation retten konnte, entwickelte sich der Franzose zu einem echten Leistungsträger.

Philippe passt ins Anforderungsprofil von Union Berlin

Schaut man sich seine Statistiken der abgelaufenen Saison genauer an, bemerkt man, dass der Angreifer in allen 34 Partien und auch in beiden Relegationsspielen auf dem Platz stand. Insgesamt kam Rayan Philippe wettbewerbsübergreifend auf 37 Einsätze, in denen ihm satte 14 Tore und 6 Assists gelangen. Werte, die bei einem Fast-Absteiger erzielt wurden.

Seine Leistungen sind den Scouts des 1. FC Union Berlin selbstverständlich nicht verborgen geblieben. Eine Verpflichtung des ehemaligen französischen U20-Nationalspielers würde zudem komplett ins Raster der Eisernen passen. Er ist mit seinen 24 Jahren entwicklungsfähig, kennt den deutschen Fußball und spielt in der 2. Liga. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Köpenicker einen Spieler aus dem Unterhaus der Bundesliga verpflichten – siehe Benedict Hollerbach und Co.

Köln, Werder, Pauli & Frankfurt ebenfalls dran

Allerdings ist Union Berlin nicht der einzige Klub, der ein Auge auf Rayan Philippe geworfen haben soll. So wird auch dem 1. FC Köln Interesse nachgesagt. Passend dazu schwirren auch Eintracht Frankfurt Transfergerüchte um den Goalgetter umher. Werder Bremen und der FC St. Pauli strecken ebenfalls ihre Fühler nach ihm aus.

Philippe hat also die Qual der Wahl, wenn es darum geht, den nächsten Schritt in seiner Karriere vorzunehmen. Wie es um die Chancen auf eine Verpflichtung des FC Union steht, ist derzeit nicht bekannt. Der Stürmer selbst hat sich noch nicht öffentlich zu seiner Zukunft bzw. zu seinem neuen Klub geäußert.