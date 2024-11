Transfergerüchte: Borussia Mönchengladbach & Frankfurt jagen Jeltsch

Mittwoch, 13.11.2024 - 16:44 Uhr

Von: Asanka Schneider

Beim 1. FC Nürnberg blickt man nach den vergangenen letzten fünf Partien, in denen man nicht mehr verloren hatte, auf einen ruhigeren Saisonverlauf. Das Team hat sich unter Trainer Miroslav Klose stabilisiert und kann nun etwas beruhigter in die anstehende Länderspielpause gehen. Auch aufgrund der Leistungen von Shootingstar Finn Jeltsch steht das Klose-Team auch in der 2. Liga tabellarisch auf einem solidem geteilten 7. Platz da.

Der Youngster ist derzeit in aller Munde, denn mit seinen 18 Jahren gehört Jeltsch bereits zu den Stammkräften bei den Franken. Unter Miroslav Klose erhält er das Vertrauen, welches er benötigt und zahlt dieses mit konstant guten Leistungen regelmäßig zurück. Es war nur eine Frage der Zeit, bis auch Klubs aus der Bundesliga auf den Verteidiger aufmerksam wurden.

Jeltsch unter Klose Leistungsträger beim FCN

So berichtet unter anderem die „Sport Bild“ über das vermeintliche Interesse von Borussia Mönchengladbach, wonach sich der Klub mit dem 1,88 Meter großen Innenverteidiger beschäftigen soll. Doch so einfach dürfte ein etwaiger Transfer im Sommer nicht ablaufen, denn Finn Jeltsch hatte erst im Sommer einen langfristigen Vertrag beim 1. FC Nürnberg unterzeichnet.

Über die Vertragslaufzeit hatte der „Glubb“ allerdings bisher keine Angaben gemacht. Bei den Fohlen hingegen setzt man sich indes mit dem U17-Weltmeister intensiv auseinander. Nur zu gern würde man den deutschen U19-Nationalspieler in seinen Reihen wissen, denn auf seiner Position gilt er als absolutes Talent, welches sich in der 2. Liga bereits durchgesetzt hat. So kommt Jeltsch sowohl in der Liga als auch im DFB-Pokal stets von Beginn an in die Partie.

Eintracht Frankfurt ebenfalls an Mega-Talent dran

Wettbewerbsübergreifend stehen 12 Einsätze auf dem Zettel. Lediglich am 7. und am 8. Spieltag musste das FCN-Talent aufgrund muskulärer Probleme aussetzen. Ansonsten gilt Jeltsch als gesetzt in Nürnberg. Der 18-jährige gehört auf seiner Position zu den vielversprechendsten Talenten in Deutschland und daher ist es auch nicht verwunderlich, dass auch Eintracht Frankfurt ein Auge auf ihn geworfen haben soll.

Mit seinen starken Leistungen in Liga 2 betreibt das Abwehr-Talent Werbung in Eigenregie. Die SGE-Bosse sind längst auf Jeltsch aufmerksam geworden und sollen ihn ebenfalls intensiv beobachten. Für den 1. FC Nürnberg dürfte der U17-Welt- und Europameister nur schwer zu halten sein, da man auf Transferüberschüsse angewiesen ist.

Chancen auf Verbleib recht niedrig

Spätestens im nächsten Sommer dürften neben Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt noch weitere Interessenten bei Jeltsch Schlange stehen. Die FCN-Verantwortlichen halten allerdings die Zügel in der Hand, denn von einer Ausstiegsklausel ist derzeit nichts bekannt und bei einem Marktwert von circa 5 Millionen Euro ist es zu erwarten, dass unter 10 Millionen Euro Ablöse kaum etwas laufen dürfte.

Fraglich jedoch, ob sich die Fohlen diesen Transfer leisten können. Zunächst müsste man selbst den einen oder anderen Spieler verkaufen. Ein Problem, welches Eintracht Frankfurt wohl eher nicht haben dürfte. Bei der SGE stünden aber die Chancen auf Einsatzzeiten schlechter als bei Borussia Mönchengladbach. Es dürfte also spannend werden, wie es in der Causa „Jeltsch“ weitergehen wird.