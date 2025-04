Transfergerüchte: Union Berlin ebenfalls an Ilyas Ansah interessiert?

Montag, 14.04.2025 - 12:48 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der Aufwärtstrend beim 1. FC Union Berlin hält weiter an. Etwas überraschend sicherten sich die Eisernen am vergangenen Samstag einen wertvollen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt bei Bayer 04 Leverkusen. Seit 5 Spielen ist das Team von Trainer Steffen Baumgart nun ungeschlagen. Eine Entwicklung, auf die man in Köpenick nach der Trainerentlassung von Bo Svensson gehofft hatte.

Es sieht stark danach aus, dass die Berliner auch in der kommenden Saison in der Bundesliga verweilen werden. Mit Hinblick auf die Saison 2025/26 hat man jetzt allerdings auch schon eine gewisse Planungssicherheit, was Neuverpflichtungen betreffen. Und so berichtet der Bezahlsender Sky, dass man ebenfalls ein Auge auf Ilyas Ansah geworfen haben soll. Dabei scheint man sich an alte Muster zu erinnern, mit denen der FC Union in der Vergangenheit gute Erfahrungen sammeln konnte.

Holt Union Berlin Ansah vom SC Paderborn?

Der Blick geht nämlich in die 2. Liga zum SC Paderborn. Mit Ilyas Ansah verfügt der Klub über einen sehr talentierten Spieler, der sich vor allem in dieser Saison prächtig entwickelt hat. Mit seinen 20 Jahren gehört der Flügelstürmer zum erweiterten Kreis der Stammelf und so darf er sich bis dato über 13 Startelfeinsätze freuen.

Vor allem dank seiner Polyvalenz ist er den Scouts des 1. FC Union Berlin nachhaltig aufgefallen. Auch wenn seine Lieblingsposition im Sturmzentrum zu finden ist, wurde er von Trainer Lukas Kwasniok auf allen offensiven Positionen eingesetzt. Seine Sache macht Ansah dabei richtig gut, wie auch seine Statistiken beweisen. In der 2. Liga konnte der Stürmer in dieser Spielzeit bereits 5 Tore erzielen und ebenso viele Treffer auflegen.

Bis zu 6 Mio.€ Ablöse für Ansah?

Wettbewerbsübergreifend kommt Ilyas Ansah auf 31 Einsätze (5 Tore / 5 Vorlagen). Zuletzt traf er am gestrigen Sonntag bei der 1:2-Pleite zuhause gegen Fortuna Düsseldorf. Mit seiner Entwicklung steht der Lüdenscheider noch am Anfang, doch sein Marktwert kann sich bereits sehen lassen, denn dieser liegt momentan bei rund 4 Millionen Euro.

Unklarheiten gibt es bei der geforderten Ablöse, die der SC Paderborn abrufen könnte. Den Union Berlin Transfergerüchten zufolge, soll dem SCP eine Ablösesumme zwischen 3 bis 6 Millionen Euro vorschweben. Verbrieft sind diese Zahlen nicht, könnten allerdings durchaus im Bereich des Möglichen liegen.

Eintracht Frankfurt ebenfalls interessiert

Neben Union Berlin gibt es schon seit geraumer Zeit etwaige Eintracht Frankfurt Transfergerüchte, wonach die Hessen ebenfalls Interesse am deutschen U20-Nationalspieler gezeigt haben sollen. Die Frankfurter wähnten sich bisher im Poker um Ansah auch in der Pole Position, wobei man sich abschließend noch nicht auf einen möglichen Transfer des Sturmjuwels festgelegt habe.

Dem Vernehmen nach soll der Abschied des 20-jährigen Stürmers für den Sommer fest eingeplant sein. Der SC Paderborn ist auf Transfererlöse angewiesen und Ansah möchte anscheinend den nächsten Schritt in seiner Karriere machen. Ob es am Ende Union Berlin oder die SGE wird, muss abgewartet werden, denn es sollen auch Interessenten aus der englischen Premier League ihre Fühler nach Ilyas Ansah ausgestreckt haben.