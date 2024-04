Transfergerüchte: Bayer Leverkusen ebenfalls im Rennen um Tormaschine Summerville

Samstag, 06.04.2024 - 14:34 Uhr

Von: Asanka Schneider

Meisterschaftsanwärter Bayer 04 Leverkusen steht vor dem absoluten Coup, endlich den fragwürdigen Titel „Vizekusen“ abstreifen zu können. Das Team von Trainer Xabi Alonso besticht durch Gier und dem absoluten Willen, Spiele zu drehen und zu gewinnen. Der Klub steht kurz vor der ersten Meisterschaft in der Vereinsgeschichte.

Mit Hinblick auf die kommenden Spielzeit planen die Bayer-Bosse bereits den Kader. Dabei richten sich die Blicke dem Vernehmen nach in Richtung englische Championsship, wo ein gewisser Crysencio Summerville mit hervorragenden Leistungen auf sich aufmerksam macht.

Summerville trifft für Leeds United nach Belieben

Crysencio Summerville? In Deutschland ist er nicht unbedingt unbekannt, denn 2022 schwirrten einige HSV Transfergerüchte in der Transfermarkt Gerüchteküche umher, wonach die Rothosen ihn gerne leihweise verpflichten wollten. Der Transfer kam nicht zustande und er blieb Leeds United am Ende treu. Nun versucht es anscheinend Bayer 04 Leverkusen, den 22-jährigen Außenstürmer in die BayArena zu locken, wie „Hitc.com“ zu berichten weiß.

Unter dem ehemaligen Trainer von Borussia Mönchengladbach Daniel Farke blüht der 22-jährige Außenstürmer förmlich auf. Mit seinem Team liegt Summerville aktuell auf Platz 2 der englischen Championship und hat den Aufstieg in die Premier League vor Augen. Kein Wunder, denn der Linksaußen traf in 37 Partien satte 17 Mal und steuerte zudem noch weitere 8 Torvorlagen bei.

Interesse aus der Premier League an Summerville

Starke Werte, die den Bayer-Scouts nicht verborgen blieben. Die Bayer 04 Leverkusen Transfergerüchte beschäftigen sich mit Crysencio Summerville eingehender. Demnach denkt man über einen Vorstoß im Sommer nach. Aufgrund seiner Leistungen und Auftritten zieht der Angreifer jedoch auch das Interesse zahlreicher anderer Klubs auf sich.

So schwirren beispielsweise auch Arsenal Transfergerüchte umher, wonach die Gunners ebenfalls über einen Transfer nachdenken. Zudem sollen auch Chelsea, der FC Liverpool, Tottenham Hotspur und West Ham United ihre Fühler nach der Tormaschine ausgestreckt haben.

Atlético & Porto mischen ebenfalls mit

Und auch Atlético Madrid Transfergerüchte machen die Runde. Zudem soll auch der FC Porto Interesse am Stümer hegen. Leeds United würde Summerville gerne im Falle eines Aufstiegs in die Premier League behalten und seinen Vertrag vorzeitig verlängern.

Es dürfte jedoch ein schwieriges Unterfangen werden, wenn man bedenkt, welche Klubs Interesse zeigen. Für Leeds United bedeutet dies allerdings auch, dass ein wahrer Geldregen zu erwarten wäre, denn der Marktwert des niederländischen U21-Nationalspielers liegt bei rund 18 Millionen Euro, während er noch bis zum Sommer 2026 an Leeds gebunden wäre. Günstig wird der 1,74 Meter große Angreifer jedenfalls nicht.