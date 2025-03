Transfergerüchte: Bayer Leverkusen beobachtet KSC-Keeper Max Weiß

Donnerstag, 20.03.2025 - 11:38 Uhr

Von: Asanka Schneider

Interessantes aus der Transfermarkt Gerüchteküche ist aktuell rund um Bayer 04 Leverkusen und dem Karlsruher SC zu erfahren. So tauchen momentan Bayer Leverkusen Transfergerüchte auf, wonach sich die Rheinländer wohl auf der Torwartposition umschauen sollen. Dem Bericht der „Sport Bild“ nach soll der Werksklub ein Auge auf Max Weiß geworfen haben. Der 20-jährige macht mit tollen Leistungen durchaus auf sich aufmerksam.

Unter dem Bayer-Kreuz gibt es für die kommende Saison die eine oder andere Baustelle, denn im Kasten könnte es zu Veränderungen kommen. Vor allem Kapitän Lukas Hradecky und sein Ersatz Matej Kovar rücken hierbei in den Blickpunkt. Kovar durfte erst kürzlich in der Champions League gegen Bayern München (0:3) ran und betrieb mit seinem Patzer keine Eigenwerbung.

Wenig Vertrauen in Kovar? – Hradecky nächstes Jahr vor Karriereende?

Seine Chancen, die dauerhafte Nummer 1 im Tor der Werkself zu werden, sind dadurch nicht besser geworden. Matej Kovar selbst sieht sich in Zukunft auch weiterhin nicht als 1b bzw. als zweiter Keeper beim Klub. Bei Lukas Hradecky muss man abwarten, denn der Vertrag des 35-jährigen läuft im Sommer 2026 aus, sodass auf jeden Fall Handlungsbedarf herrscht, da er möglicherweise eine andere Rolle in Leverkusen übernehmen wird.

Die Scouts des amtierenden deutschen Meisters arbeiten auf Hochtouren, um schon frühzeitig die Baustelle im Kasten zu schließen. Neben dem 23-jährigen Joan Garcia von Espanyol Barcelona, welches als größtes spanische Torwart-Talent gilt, soll man auch ein Blick in die 2. Liga geworfen haben. Max Weiß habe dabei das Interesse der Bayer-Verantwortlichen geweckt, wie es heißt.

Unklare Verhältnisse bei Ausstiegsklausel

Weiß hatte erst im vergangenen Sommer seinen Vertrag beim Karlsruher SC verlängert, wobei über dessen Vertragslaufzeit nichts nach außen drang. Unklar also, wie lange er sich an den Zweitligisten gebunden hat. Spekuliert wird über eine Ausstiegsklausel, die der 20-jährige in seinem Kontrakt haben soll. Dagegen berichtet „BNN“, dass es eben keine Ausstiegklausel gäbe.

Je nachdem, wie lange sein Vertrag beim Karlsruher SC gültig ist, könnte bei einem Marktwert von rund 2 Millionen Euro eine hübsche Summe in den Wildpark fließen, sofern die Ablöse frei verhandelt werden kann. Auf dem Platz zeigt sich Max Weiß von seiner besten Seite und so gehört er trotz seines jungen Alters bereits zur Stammelf. In der laufenden Saison stand er ausnahmslos in allen Ligapartien und auch in allen drei DFB-Pokalspielen des KSC als Nummer 1 auf dem Platz.

Bayer Leverkusen beobachtet Max Weiß

Sicherlich dürfte Max Weiß bei Bayer Leverkusen nicht sofort zur neuen Nummer 1 aufsteigen. Ein Transfer des Youngsters wäre eine Investition in die Zukunft. Soll heißen, auch wenn sich der Keeper im anstehenden Sommer für einen Wechsel nach Leverkusen entscheiden sollte, so müsste er sich in Geduld üben.

Beim Karlsruher SC hingegen könnte man mit einer entsprechenden Ablöse sofort einen gestandenen Torwart holen, der Max Weiß im Kasten der Badener beerben könnte. Noch ist alles sehr spekulativ und man muss auch die Entwicklung beim Bundesligisten abwarten. Dennoch: Max Weiß steht auf der Beobachtungsliste.