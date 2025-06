Transfergerüchte: VfB Stuttgart & TSG Hoffenheim beobachten Casper Jander

Montag, 09.06.2025 - 12:32 Uhr

Von: Asanka Schneider

In Sachen Kaderplanung scheinen sich die TSG 1899 Hoffenheim und der VfB Stuttgart auf dem Transfermarkt eventuell in die Quere zu kommen. Beide Klubs haben dem Anschein nach Casper Jander auf dem Schirm. Der 22-jährige besitzt allerdings beim 1. FC Nürnberg noch einen langfristigen Vertrag.

Berichten zufolge, die der Sky-Reporter Florian Plettenberg auf X (ehemals Twitter) streut, sollen beide Klubs den Mittelfeldspieler genauer beobachten. Es ist kein Geheimnis, dass Jander in der kommenden Saison gerne in der Bundesliga spielen möchte. Diesbezüglich liegen Jander bereits mehrere Anfragen aus dem Fußball-Oberhaus vor und dem europäischen Ausland vor.

Folgt Jander seinem Ex-Kollegen Jeltsch zum VfB Stuttgart?

Vor allem beim VfB Stuttgart soll man seine Situation sehr genau beobachten. Casper Jander wechselte erst vor knapp einem Jahr ablösefrei vom MSV Duisburg zum 1. FC Nürnberg und erhielt zugleich bei den Franken einen Vertrag bis zum Sommer 2028. Bemerkenswert: Lag sein Marktwert bei seinem Transfer zum Zweitligisten noch bei rund 750.000 Euro, so konnte der Youngster diesen auf satte 5 Millionen Euro erhöhen.

Dank seiner herausragenden Entwicklung spielte er sich in die Notizbücher der Schwaben. Die VfB Stuttgart Transfergerüchte könnten in diesem Sommer durchaus wahr werden, denn mit Finn Jeltsch träfe Jander auf seinen ehemaligen Mannschaftskollegen. Jeltsch schaffte es, in nur 4 Monaten seit seinem Wechsel seinen Marktwert von 5 Millionen Euro auf 20 Millionen Euro anzuheben.

Casper Jander will in die Bundesliga

Jander selbst hat sich noch nicht zu seiner Zukunft geäußert. Der gebürtige Münsteraner schwang sich bei seiner Debüt-Saison in der 2. Liga sofort zum Leistungsträger auf. So verpasste der Mittelfeldspieler lediglich zwei Spiele aufgrund einer Gelb-Sperre und war in allen anderen 32 Partien stets in der Startelf wiederzufinden.

Dabei konnte er sich vor allem als Vorlagengeber präsentieren. Satte 9 Assists sollte der deutsche U21-Nationalspieler in der abgelaufenen Spielzeit abliefern. Dazu kommen noch drei Tore. Alles in allem war es eine bockstarke Saison des 22-jährigen, der nicht nur im zentralen Mittelfeld, sondern auch auf der Sechs und im offensiven Mittelfeld aufgeboten werden kann.

TSG Hoffenheim und weitere Klubs im Gespräch

Mit seinen Leistungen hat er sich nicht nur beim VfB Stuttgart interessant gemacht, sondern eben auch bei der TSG 1899 Hoffenheim. Die Sinsheimer haben dem Vernehmen nach den Rechtsfuß ebenfalls auf dem Zettel und würden ihn wohl nur zu gern verpflichten.

Jander hat die Qual der Wahl, wobei der VfB Stuttgart die besseren Karten besitzen dürften, denn schließlich können die Brustringträger mit der Teilnahme an der Europa League locken. Neben den beiden Bundesligisten soll auch Bayer Leverkusen Interesse gezeigt haben. Club Brügge (Belgien) und aus der englischen Premier League mit den Wolverhampton Wanderers und dem FC Brentford komplettieren die aktuelle Interessentenliste.