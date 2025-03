Transfergerüchte: Bayer Leverkusen hat Jonathan Burkardt auf dem Zettel

Freitag, 21.03.2025 - 13:37 Uhr

Von: Asanka Schneider

Er ist DIE Lebensversicherung in der Offensive des 1. FSV Mainz 05. Die Rede ist selbstverständlich von Jonathan Burkardt, der in dieser Saison fast nach Belieben Tore am Fließband erzielt. Dass sich der Mittelstürmer mit seinen Leistungen in die Notizbücher zahlreicher Klubs schoss, dürfte daher auch kein Wunder sein.

Wie diverse Medien berichten, darunter auch die Boulevardzeitung „Bild“, soll es sogar einen Topklub aus der Bundesliga geben, der seine Fühler nach dem 24-jährigen ausstreckt. Hierbei tauchen in der Transfermarkt Gerüchteküche etwaige Bayer Leverkusen Transfergerüchte auf, die den Angreifer mit dem Werksklub in Verbindung bringen.

Ersetzt Burkardt etwa Boniface bei Leverkusen?

Bayer Leverkusen blickt hierbei auf den anstehenden Transfer-Sommer. Veränderungen im Kader des aktuellen deutschen Meisters wird es in jedem Falle geben. Vor allem Victor Boniface gilt als schwieriger Charakter, weshalb ein Verkauf des 45-Millionen-Euro-Stürmers absolut realistisch erscheint. Ersatz müsste also her und dieser könnte vom 1. FSV Mainz 05 kommen.

Dabei haben die Bosse des Werksklubs angeblich Jonathan Burkardt ins Visier genommen. Der deutsche Nationalspieler glänzt in dieser Saison mit wahnsinnig tollen Auftritten und Dank seinen 15 Toren liegen die Mainzer auf einen sensationellen 3. Platz in der Bundesliga. Dies bedeutet die Teilnahme an der Champions League, falls man sich am Ende tatsächlich für die Königsklasse qualifizieren sollte.

Trotz Verletzungsanfälligkeit hoch im Kurs unter dem Bayer-Kreuz

Trotz seiner Verletzungsanfälligkeit, schaffte es Jonathan Burkhardt in die deutsche Nationalmannschaft. Erst gestern stand er beim 2:1-Erfolg gegen Italien in der Startelf, auch wenn er zur Halbzeit ausgewechselt wurde. Seine Verletzungsanfälligkeit dürfte auch bei Bayer Leverkusen ein Thema sein, denn der Rechtsfuß verpasste in seiner Karriere bereits 103 Partien.

Allein in dieser Saison fehlte der Goalgetter in sieben Partien aufgrund von Oberschenkelproblemen. Um diesen Umstand weiß man natürlich auch in Leverkusen und dennoch steht Burkardt weit oben auf der Einkaufsliste der Rheinländer. Bereits mit Patrik Schick hatte Bayer Leverkusen im Sommer 2020 rund 26,5 Millionen Euro für einen verletzungsanfälligen Stürmer ausgegeben. Die Rechnung ging dennoch auf.

Wird Burkardt der nächste Mainzer Rekordverkauf?

Ebenso sieht man bei Jonathan Burkardt sein Potenzial. Günstig dürfte ein Bayer Leverkusen Transfer allerdings nicht ausfallen, denn Burkardt besitzt bei Mainz 05 noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027! Bei einem aktuellen Marktwert von rund 25 Millionen Euro kann man sich vorstellen, dass man in Mainz auf einen Geldregen hofft.

Ein Verkauf von Burkardt dürfte zudem für einen neuen Vereinsrekord sorgen. Bisher gilt Brajan Gruda als teuerster Verkauf der Vereinsgeschichte. Für ihn legte Brighton & Hove Albion circa 31,5 Millionen Euro auf den Tisch. Eine Summe, die Burkardt durchaus toppen kann. In Leverkusen würde er zudem einiges mehr verdienen als in Mainz. Zudem wäre er höchstwahrscheinlich in der kommenden Saison in der Champions League dabei, falls er sich für einen Wechsel in die BayArena entscheiden sollte.