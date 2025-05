Transfergerüchte: VfL Bochum mit Doppelschlag auf dem Transfermarkt?

Mittwoch, 28.05.2025 - 13:10 Uhr

Von: Asanka Schneider

Nach dem besiegelten Abstieg des VfL Bochum in die 2. Liga, haben die Kaderplaner des Pott-Klubs alle Hände voll zu tun. Nun gilt es, eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen, die im besten Falle, um den sofortigen Wiederaufstieg in die höchste deutsche Spielklasse in Angriff zu nehmen. Dabei muss der Verein mitunter kreativ auf dem Transfermarkt handeln, denn man ist bekanntlich finanziell nicht unbedingt auf Rosen gebettet.

Klar ist auch, dass gleich 13 Spieler den Verein verlassen werden. Insgesamt wird geschätzt, dass es rund 30 Transferbewegungen geben könnte, sodass jede Menge neue Gesichter in Bochum erwarten werden. Wie die „WAZ“ berichtet, soll einer von ihnen möglicherweise Florian Flick vom 1. FC Nürnberg sein, der Ibrahima Sissoko ersetzen könnte. Dieser wird verstärkt mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht.

Lotst Hecking Flick zum VfL Bochum?

Die VfL Bochum Transfergerüchte rund um Florian Flick gehen sogar so weit, dass man sich in ersten Gesprächen mit den Franken befinden soll. Mit Trainer Dieter Hecking gibt es gar eine Verbindung, denn während seiner Zeit beim 1. FC Nürnberg lotste dieser im Sommer 2023 zunächst per Leihe vom FC Schalke 04 zum „Glubb“, ehe man ihn später fest verpflichtete.

Der Übungsleiter schätzt die Qualitäten des 25-jährigen, der sich auf der Sechs am wohlsten fühlt. Beim 1. FC Nürnberg wäre man wohl gesprächsbereit, was einen Abgang von Flick betrifft. War er zu Beginn der abgelaufenen Saison noch regelmäßig Stammspieler, so musste der defensive Mittelfeldspieler im Laufe der Zeit vermehrt von der Bank aus zuschauen.

1. FC Nürnberg würde Flick abgeben

Bei einer Verpflichtung des beidfüßig gleichermaßen stark spielenden Mittelfeldspielers, müsste der VfL Bochum wohl eine Ablöse im mittleren sechsstelligen Bereich auf den Tisch legen. An Flick soll aber nicht nur der VfL Bochum Interesse zeigen, wobei andere Klubs namentlich nicht genannt werden.

Für den ehemaligen deutschen U21-Nationalspieler wäre ein Wechsel zum VfL Bochum auch ein Neuanfang. Die vergangene Saison war eher durchwachsen für ihn, denn nach dem 6. Spieltag kam er zunächst nur noch sporadisch zum Einsatz. Insgesamt sollte er am Ende wettbewerbsübergreifend auf 22 Einsätze (1 Tor) kommen. Die Zeichen stehen hier also durchaus auf Trennung.

Onyeka per Leihe nach Bochum?

Die VfL Bochum Transfergerüchte nehmen allerdings noch einen weiteren Spieler ins Visier. So soll man ebenso Interesse an einer Verpflichtung von Francis Onyeka gezeigt haben, der aktuell bei Bayer Leverkusen unter Vertrag steht. Wie Dominik Schneider vom Portal „fussballtransfers.com“ berichtet, soll der 19-jährige offensive Mittelfeldspieler verliehen werden.

Bei Bayer 04 Leverkusen ist er zumeist für deren U19 eingeplant, wobei er im DFB-Pokal beim 3:0-Sieg gegen den SV Elversberg für drei Minuten Profi-Luft schnappen durfte. Bei dem Werksklub hält man große Stücke auf das Talent, sodass eine Leihe zum VfL Bochum durchaus Sinn ergibt. Dort könnte er Spielpraxis in der 2. Liga sammeln und sich zugleich für höhere Aufgaben empfehlen.