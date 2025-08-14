Transfergerüchte: Hat Union Berlin Verteidiger Diomandé auf dem Schirm?

Donnerstag, 14.08.2025 - 12:53 Uhr

Von: Asanka Schneider

Beim 1. FC Union Berlin herrscht noch immer Unklarheit, was die Zukunft von Danilho Doekhi und Diogo Leite betrifft. Beide Verteidiger werden seit Wochen mit diversen Klubs in Verbindung gebracht und stehen womöglich vor einem Abschied aus Köpenick. Bis zum 1. September ist der Transfermarkt noch geöffnet und sollte es zu einem Abschied kommen, benötigt der Klub einen adäquaten Ersatz.

Die Verträge des Duos laufen in einem Jahr aus und aus finanzieller Sicht wäre es fahrlässig, wenn beide den Verein ablösefrei verlassen würden. Dieses Szenario möchte man unbedingt vermeiden. Mit deren Ablösesummen ließe sich Verstärkung holen. Und diese Verstärkung könnte aus Frankreich kommen, wenn man den Union Berlin Transfergerüchten Glauben schenken kann.

Verlässt Diomandé Auxerre nach nur einem Jahr?

Laut dem Magazin „Africa Foot“ gibt es angeblich sogar schon jemanden, den man ins Visier genommen haben soll. Die Rede ist hierbei von Sinaly Diomandé, den einige Fußballfans in Deutschland wahrscheinlich nicht unbedingt auf dem Zettel haben werden. Der 24-jährige steht seinem einem Jahr beim französischen Traditionsklub AJ Auxerre unter Vertrag, nachdem er ablösefrei von Olympique Marseille verpflichtet werden konnte.

Bei den Hafenstädtern stand der Ivorer fünf Jahre unter Vertrag, ehe Diomandé zu AJ Auxerre wechselte. Der Verteidiger schaffte recht schnell den Sprung in die Stammelf, musste allerdings im Laufe der Saison immer wieder von der Bank aus zusehen. Insgesamt bestritt der 1,84 Meter große Abwehrspieler wettbewerbsübergreifend 24 Partien (3 Tore / 2 Vorlagen).

Union Berlin mit erstem Angebot?

Bei seinen Auftritten im Dress des AJ Auxerre zeigte er, wie wertvoll er für das Team ist. Nicht nur, dass er hinten defensiv sehr stabil stand, nein, er verfügt auch über gewisse Offensivqualitäten. Ähnlich also wie bei Doekhi, der für seine Kopfballstärke bekannt ist. Dem Bericht zufolge sollen sich die FCU-Verantwortlichen bereits in Gesprächen mit den Franzosen befinden.

In Sachen Ablöse soll indes auch ein erstes Angebot unterbreitet worden sein. Rund 4,5 Millionen Euro wolle man in die Hand nehmen, um Sinaly Diomandé aus Auxerre loszueisen. Bisher ist allerdings unklar, ob der französische Klub dieses Angebot annehmen wird. Blickt man auf seinen aktuellen Marktwert von rund 5 Millionen Euro und zugleich auf seine Vertragslänge, die ihn bis zum Sommer 2027 an den Verein bindet, so kann man sich schon denken, dass man finanziell nachjustieren müsste.

FC Everton ebenfalls an Diomandé interessiert

Zudem soll es mit dem FC Everton auch noch einen weiteren Interessenten geben, der seine Fühler nach dem Ivorer ausgestreckt habe. Im Werben um Diomandé ist man also nicht allein. Die Frage ist nur, welche Ablösesumme schwebt AJ Auxerre vor?

Bei den Eisernen könnte der Rechtsfuß durchaus Danilho Doekhi oder auch Diogo Leite ersetzen. Es dürfte auf jeden Fall spannend werden, wie sich die Köpenicker in der Abwehrzentrale aufstellen werden, falls einer der beiden genannten Abwehrspieler den Verein in diesem Sommer verlassen sollten. Interessant ist auch, dass der ivorische Nationalspieler auch eine Option auf der rechten Abwehrseite wäre.