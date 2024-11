Transfergerüchte: Union Berlin vor Verlust von Diogo Leite? – Leipzig mit Interesse

Freitag, 29.11.2024 - 11:57 Uhr

Von: Asanka Schneider

Er gehört zu den Dauerbrennern bei Union Berlin – Die Rede ist von Diogo Leite, der seit seinem Wechsel 2022 vom FC Porto zu den Eisernen sich stetig weiterentwickeln konnte. Der Portugiese ist aus der Stammelf der Berliner nicht wegzudenken. Mit seinen Leistungen in den vergangenen Jahren spielte er sich allerdings auch in den einen oder anderen Notizblock.

In den letzten Monaten tauchten regelmäßige Union Berlin Transfergerüchte auf, wonach Klubs aus dem In- und Ausland ihre Fühler nach dem Innenverteidiger ausgestreckt haben sollen. Wie das Internetportal „Fussballtransfers.com“ erfahren haben will, scheint es nun einen weiteren Interessenten zu geben: RB Leipzig!

Vertragsverlängerung oder Abschied im Sommer?

Dabei steckt der 1. FC Union Berlin ein wenig in der Zwickmühle, denn auch wenn der Verein erfahrungsgemäß keine Angaben zu den Vertragslaufzeiten seines Personals herausgibt, will das besagte Portal erfahren haben, dass das Arbeitspapier von Diogo Leite noch bis zum Sommer 2026 Gültigkeit besitzt. Soll heißen: Entweder verlängert der 25-jährige seinen Vertrag oder die FCU-Bosse sind gezwungen, ihn im kommenden Sommer zu verkaufen.

In der Bundesliga hat sich der 1,90 Meter große Abwehrspieler längst durchgesetzt und auch unter Trainer Bo Svensson gehört er zum Inventar in der Abwehrzentrale. Ein Verlust des Linksfußes wäre nur schwer zu kompensieren. Und trotzdem muss man sich in Köpenick mit diesem Szenario beschäftigen.

Bayer Leverkusen ebenfalls interessiert

Dass er im Sommer mit Bayer 04 Leverkusen in Verbindung gebracht wurde, ist kein Geheimnis. Dass nun auch das österreichische Brause-Konstrukt mit Filiale in Leipzig an Leite interessiert ist, ist neu. Der Portugiese gehört in der Liga zu den besten Verteidigern. Kein Wunder also, dass sich auch die Konkurrenz im Werben um Leite einschaltet.

Die „Leipziger“ beobachten Leite wohl sehr genau und denken über einen etwaigen Transfer des portugiesischen Nationalspielers nach. Auf FCU-Manager Horst Heldt kommt viel Arbeit zu, denn bisher wurden angeblich noch keine Vertragsgespräche mit der Leite-Seite geführt. Unklar ist auch, ob der Verteidiger über dem Jahr 2026 beim 1. FC Union Berlin bleiben möchte.

AC Mailand & Bologna denken an Leite

Fakt ist allerdings auch, dass sich die Köpenicker einen ablösefreien Abschied Leites nicht erlauben können. Mit einem Marktwert von circa 15 Millionen Euro ist er der zweitwertvollste Spieler nach Danilho Doekhi (17 Mio.€). Den Eisernen würden in diesem Fall eine satte Ablöse durch die Lappen gehen.

Neben den bereits genannten Interessenten gibt es auch Klubs aus dem Ausland, die Diogo Leite auf dem Schirm haben. AC Mailand und der FC Bologna aus der italienischen Serie A buhlen indes auch um den portugiesischen Innenverteidiger. Es dürfte also spannend werden, ob sich Leite und Union Berlin am Ende trennen oder die Zusammenarbeit verlängern.