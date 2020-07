Transfergerüchte: Schalkes McKennie auf dem Zettel des FC Southampton

Montag, 27.07.2020 - 12:15 Uhr

Von: Asanka Schneider

Beim FC Schalke 04 ist das Tafelsilber nicht mehr sicher. Spätestens seitdem klar wurde, dass der Klub aus dem Ruhrpott mit fast 200 Millionen Euro in der Kreide steht, müssen die Verantwortlichen über Spielerverkäufe nachdenken. Ozan Kabak ist dabei nicht der einzige Akteur, der mit der englischen Premier League in Verbindung gebracht wird.

Der FC Liverpool streckt angeblich die Fühler nach dem Innenverteidiger aus. Mit Weston McKennie könnte der nächste Star den Verein in Richtung England verlassen. Dies will jedenfalls der „kicker“ herausgefunden haben.

FC Southampton nun auch an McKennie dran

Weston McKennie wird bereits in der Transfermarkt Gerüchteküche mit Hertha BSC in Verbindung gebracht. Der neureiche Klub aus der Hauptstadt kann dank der Millioneneinnahmen durch Lars Windhorsts Firma auf große Shoppingtour gehen. Dabei hat man scheinbar auch den 21-jährigen US-Amerikaner ins Auge gefasst.

Konkurrenz im Werben bekommen die Berliner allem Anschein nach vom FC Southampton, wo Trainer Ralph Hasenhüttl das Zepter schwingt. Der Fußballlehrer geht davon aus, dass Pierre-Emile Höjbjerg die Saints in Richtung Tottenham Hotspur verlassen wird und benötigt für den Dänen einen adäquaten Ersatz.

Höjbjerg von Southampton zu Tottenham

Die Transfergerüchte um Pierre-Emil Höjbjerg rund um einen möglichen Transfer zu Tottenham Hotspur gelten als verbrieft. Es dürfte also nur eine Frage der Zeit sein, wann es passend dazu die ersten Transfer News gibt. In diesem Sinne macht ein Wechsel von Weston McKennie durchaus Sinn. Der Mittelfeldspieler besitzt allerdings beim FC Schalke 04 noch einen Vertrag bis 2024.

Günstig dürfte ein Transfer auf die Insel zum FC Southampton ohnehin nicht werden, denn der Marktwert des Rechtsfußes beträgt aktuell 20 Millionen Euro. Die Saints sind also gezwungen, tief in die Tasche zu greifen, wenn man McKennie den Wechsel von der Bundesliga rüber nach England schmackhaft machen möchte.

Zahlreiche Klubs strecken Fühler aus

Am Ende könnte es sogar ein Wettbieten um den jungen US-Nationalspieler geben, denn zahlreiche Klubs buhlen um seine Dienste. Unter anderem wird auch dem FC Chelsea Interesse nachgesagt. Diese befinden sich in bester Gesellschaft, denn sowohl der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp als auch der FC Arsenal haben ihre Fühler ausgestreckt.

Darüber hinaus versucht auch der FC Everton sein Glück. Ebenso wie Newcastle United und die Wolverhampton Wanderers. Aus der Bundesliga soll auch der VfL Wolfsburg am 19-fachen Nationalspieler Interesse gezeigt haben. Die Niedersachsen haben sich allerdings einen Sparkurs auferlegt, sodass ein Transfer zu den Wölfen eher unrealistisch erscheint.

Ozan Kabak bald auf dem Weg nach England?

Für Weston McKennie könnte es also die letzte Saison im Dress des FC Schalke 04 gewesen sein. Gut möglich, dass Königsblau McKennie nach 91 Partien im Trikot der Knappen nun abgeben. Der Verein kann die Einnahmen gebrauchen, um in der kommenden Saison auf hungrige und günstige Spieler zu setzen.

Sollte auch Ozan Kabak den Klub in Richtung England verlassen, so kann man davon ausgehen, dass es am Ende um den Klassenerhalt geht. Die nächsten Wochen und Monate dürften also richtungsweisend für die Schalker sein!