Transfergerüchte: Hansa Rostock, Osnabrück & 1860 München heiß auf Kozuki

Montag, 02.09.2024 - 17:05 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der Transfermarkt ist geschlossen, doch nicht in der 3. Liga, denn dort können die Klubs noch bis um 23:59 Uhr tätig werden und ihre Kader verstärken. Ein Novum im deutschen Profifußball, denn bisher gab es eine einheitliche Frist. Dies hat nun zur Folge, dass einige heiße Transfergerüchte im Umlauf sind, über die auch Sport-90 berichtet.

Interessantes spielt sich dabei um Soichiro Kozuki ab, denn der Japaner, der aktuell vom FC Schalke 04 nach Polen an Gornik Zabrze verliehen ist, könnte noch vor Ablauf des Leihgeschäfts nach Deutschland zurückkehren. Beim Klub von Lukas Podolski fühlt sich der 23-jährige angeblich nicht mehr wohl, wie das Magazin „RevierSport“ berichtet.

VfL Osnabrück & 1860 München ebenfalls im Rennen

Soichiro Kozuki wechselte erst Ende Dezember von Gelsenkirchen nach Polen zum dortigen Traditionsverein Gornik Zabrze. Seitdem kam der Offensivspieler dort in 18 Pflichtspielen zum Einsatz, wobei ihm lediglich ein magerer Treffer gelingen sollte. In der aktuellen Spielzeit stand er zwar in 4 Partien auf dem Platz, doch Scorer-Punkte sollte der ehemalige U19-Nationalspieler Japans nicht sammeln.

Geht es nach Kozuki, möchte er sein Glück erneut in Deutschland versuchen. Zahlreiche Drittligisten sollen an ihm dran sein. Bekannt ist, dass der FC Hansa Rostock seine Fühler nach dem offensiven Mittelfeldspieler ausstreckt. Ebenso der VfL Osnabrück und der TSV 1860 München.

Schalke 04 will Kozuki verkaufen

Beim FC Schalke 04 hätte man wohl keine Probleme, Kozuki abzugeben. Dabei hat man auch recht klare Vorstellungen in Sachen einer etwaigen Ablöse. Diese soll sich im hohen fünfstelligen Bereich befinden. Klar ist allerdings auch, dass ein weiteres Leihgeschäft aktuell nicht möglich ist, da Soichiro Kozuki nur noch bis zum Sommer 2025 bei den Knappen unter Vertrag steht.

Königsblau würde daher einen Verkauf des Mittelfeldspielers anstreben. Eine vorzeitige Vertragsverlängerung käme wohl nicht infrage. Kozuki, der nicht nur im offensiven Mittelfeld agieren kann, wäre auch einer für den rechten Sturmflügel. Seine Polyvalenz könnte ihm in der 3. Liga gut zu Gesicht stehen.

Weitere Drittligisten mit von der Partie

Genau darauf scheint man auch beim VfL Osnabrück zu hoffen. Aber nicht nur die Osnabrücker sollen ein Auge auf ihn geworfen haben, sondern auch die Verantwortlichen des FC Hansa Rostock. Zudem tauchen auch 1860 München Transfergerüchte in der Transfermarkt Gerüchteküche auf.

Viel Zeit bleibt allen Interessenten jedoch nicht, wenn sie diesen Transfer über die Bühne bringen möchten. Bis um 23:59 Uhr müsste die Verpflichtung eingetütet werden. Es dürfte also ein Wettrennen gegen die Zeit werden, zumal noch weitere nicht genannte Klubs der 3. Liga ihre Fühler nach dem Japaner ausstrecken.