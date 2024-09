Transfergerüchte: Schalke 04 mit Geldregen? – Sylla im Visier der Top-Klubs

Montag, 09.09.2024 - 13:10 Uhr

Von: Asanka Schneider

Beim FC Schalke 04 erweist sich die Investition in Moussa Sylla als Volltreffer. Der 24-jährige Angreifer kam in diesem Sommer für rund 2,5 Millionen Euro von Pau FC nach Gelsenkirchen und schlug sofort ein. Wie die Boulevardzeitung „Bild“ berichtet, könnten sich die Wege zwischen dem Malier und den Knappen aber schon in einem Jahr wieder trennen. Die S04-Bosse erhoffen sich einen Millionengewinn durch einen etwaigen Verkauf des Spielers.

Da der Verein finanziell nicht auf Rosen gebettet ist, ist man auf solche Transfers angewiesen. Bei Sylla könnte genau dieses Vorgehen fruchten, denn der Malier würde wohl in rund einem Jahr mit einem satten Gewinn verkauft werden. Interessenten gibt es wohl bereits und die sind tatsächlich namhaft, wenn man den Schalke 04 Transfergerüchten Glauben schenken kann.

Sylla schlägt nach Transfer sofort ein

Kein Wunder, denn mit seinen bisherigen Leistungen hat er sich in die Notizbücher diverser Klubs gespielt. Darunter beispielsweise Juventus Turin, dessen Scouts bei der 1:3-Pleite gegen den 1. FC Köln auf der Tribüne saßen, um Moussa Sylla eingehend beobachten zu können. Der Angreifer schlug auf Schalke komplett ein – 4 Partien in der 2. Liga mit 3 Toren und einer Vorlage sprechen eine deutliche Sprache.

Bei seinem Debüt am 1. Spieltag zuhause in der Veltins-Arena gelang ihm beim 5:1-Kantersieg gegen Eintracht Braunschweig gar ein Doppelpack plus einem Assist. Und auch gegen den 1. FC Magdeburg (2:2) sollte der Stürmer mit einem Treffer glänzen. Coach Karel Geraerts setzte ihn allerdings nicht auf dem rechten Sturmflügel auf, sondern schon ihn ins Sturmzentrum, wo Syllas volle Torgefahr zur Geltung kam.

Juventus Turin & Inter Mailand haben Sylla auf dem Schirm

Der Rechtsfuß kann allerdings auch auf der linken Außenbahn eingesetzt werden und ist somit eine offensiv polyvalente Waffe, die das Spiel des FC Schalke 04 noch unberechenbarer macht. Genau diese Attribute hat man bei Juventus Turin bemerkt, weswegen die Scouts der Alten Dame Sylla genau beobachteten.

Juventus Turin ist aber nicht alleine im Werben um den 1,80 Meter großen Angreifer. So erhält der Klub Konkurrenz aus der heimischen Serie A. Genannt wird in dem Fall Inter Mailand! Neben den Juve-Scouts saßen wohl auch Vertreter von Inter auf der Tribüne in Gelsenkirchen. Es dürfte allerdings nur eine Frage der Zeit sein, bis weitere Namen von Klubs durchsickern, die ebenfalls ihre Fühler nach dem Malier ausstrecken.

Schalke 04 hofft auf Geldregen

Doch günstig dürfte ein Transfer des Stürmers nicht werden. Vor allem, weil Moussa Sylla bei Schalke 04 erst einen langfristigen Vertrag bis zum Sommer 2028 unterschrieb. Und auch sein Marktwert spielt dabei eine Rolle. Dieser liegt aktuell bei rund 2,5 Millionen Euro.

Intern hofft man auf eine Ablösesumme im zweistelligen Millionenbereich. Sollte Moussa Sylla weiterhin so treffsicher den Platz verlassen, dürfte sein Marktwert schnell nach oben schießen. Daher sind die Hoffnungen bei Königsblau auch gar nicht so unrealistisch. Den Knappen dürfte zudem noch in die Karten spielen, dass auch andere Vereine auf ihn aufmerksam werden und gleichzeitig den Preis nach oben schrauben könnten.