Transfergerüchte: Schalke 04 & VfL Bochum heiß auf Soufiane El-Faouzi?

Freitag, 13.06.2025 - 12:58 Uhr

Von: Asanka Schneider

Neues aus der Transfermarkt Gerüchteküche! Aktuell überschlagen sich die Alemannia Aachen Transfergerüchte rund um Soufiane El-Faouzi, denn der 22-jährige spielte sich aufgrund sehr soliden Leistungen in die Notizbücher einiger Klubs aus der 2. Liga. Wie die „Aachener Zeitung“ berichtet, soll der Youngster beispielsweise beim FC Schalke 04 und beim VfL Bochum ganz oben auf der Liste stehen.

Und in der Tat könnte der Deutsch-Marokkaner den nächsten Karriereschritt angehen, denn Interessenten gibt es dem Anschein nach genug. Nicht nur aus der 2. Liga stehen einige Klubs parat, die den Mittelfeldspieler gerne in den eigenen Reihen begrüßen möchten, sondern auch aus Schottland beobachtet man ihn.

El-Faouzi Dauerbrenner bei Alemannia Aachen

Wer die 3. Liga verfolgt hat, wird den Namen Soufiane El-Faouzi bestens kennen, denn der beidfüßig gleichermaßen stark spielende Mittelfeldspieler gehörte in der abgelaufenen Saison zu den Dauerbrennern bei Alemannia Aachen. Erst vor einem Jahr wechselte El-Faouzi von der Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf zu den Aachenern und seitdem ist er nicht mehr aus der Startelf wegzudenken.

Lediglich zwei Partien verpasste der Mittelfeldspieler aufgrund einer Gelbsperre und Krankheit. Ansonsten stand er sogar in allen 36 Partien der 3. Liga stets in der Startelf. Wettbewerbsübergreifend kommt Soufiane El-Faouzi auf satte 41 Einsätze. Dabei glänzte er nicht nur mit 4 Treffern, sondern auch mit 10 Assists. Noch bemerkenswerter: er spulte mit 427 gelaufenen Kilometern ligaweit die meisten Kilometer ab.

Schalke 04 ebenfalls interessiert

Seine Leistungen sind den Scouts des FC Schalke 04 nicht verborgen geblieben und so sollen sich die Knappen mit einer Verpflichtung des 22-jährigen beschäftigen. Konkurrenz im Werben um den Mittelfeldspieler erhält der Klub augenscheinlich vom VfL Bochum. El-Faouzi wäre auch für die Bochumer interessant, da er nicht nur im offensiven Mittelfeld, sondern auch in der Zentrale und auf der Sechs aufgeboten werden kann.

Mit seiner Polyvalenz würde er auch noch weiteren Klubs durchaus behilflich sein. So tauchen ebenso Karlsruher SC Transfergerüchte auf. Die Liste der Interessenten ist durchaus lang, denn der 1. FC Magdeburg, Hannover 96 und der schottische Klub Heart of Midlothian sollen ebenfalls am Mittelfeldspieler interessiert sein.

Sechsstellige Ablöse steht im Raum

Alemannia Aachen wird Schwierigkeiten haben, den Youngster zu halten. In Hinblick auf seiner Vertragslänge dürfte es zudem die vorletzte Möglichkeit sein, mit seinem Verkauf Kasse zu machen. Dieser hat nämlich nur noch ein Jahr Gültigkeit.

Bei einem Marktwert von rund 400.000 Euro dürfte man auf einen kleinen Geldregen hoffen. Dem Vernehmen nach kann er den Verein in diesem Sommer aufgrund einer Ausstiegsklausel vorzeitig verlassen. Sein potenzieller neuer Arbeitgeber müsste allerdings eine sechsstellige Summe auf den Tisch legen, wenn er Soufiane El-Faouzi verpflichten möchte.