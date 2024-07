Transfergerüchte: Schalke 04 & Fortuna Düsseldorf haben Ranos im Visier

Dienstag, 02.07.2024 - 14:51 Uhr

Von: Asanka Schneider

Interessantes spielt sich gerade in der Transfermarkt Gerüchteküche ab, denn der FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf sollen einen Youngster von Borussia Mönchengladbach auf dem Schirm haben. Geht es nach der „Rheinischen Post“ und der „BILD“ sollen beide Klubs Interesse an einer Verpflichtung von Grant-Leon Ranos gezeigt haben.

Fortuna Düsseldorf war bereits im Winter am mittlerweile 20-jährigen dran, doch die VfL-Verantwortlichen stimmten einen kurzfristigen Transfer nicht zu. Das könnte sich in diesem Sommer ändern, denn Ranos hat bei den Gladbachern einen schweren Stand und soll an anderer Stelle zu Einsatzzeiten kommen, die ihm bei der Weiterentwicklung behilflich sein könnten.

Ranos bei Schalke ebenfalls Thema

Vor allem der FC Schalke 04 scheint seine Fühler nach dem Mittelstürmer ausgestreckt haben, der erst vor einem Jahr aus der Zweitvertretung des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München in den Borussia-Park wechselte. Damals konnte Borussia Mönchengladbach den Youngster ablösefrei verpflichten.

In der weiteren Folge durfte Grant-Leon Ranos auch in der Bundesliga reinschnuppern und so kommt der armenische Nationalspieler auf 9 Kurzeinsätze in der Beletage des deutschen Fußballs. Ein Tor oder eine Torvorlage sollten ihm in den 50 gesammelten Spielminuten jedoch nicht gelingen. In der Regionalliga sieht es schon etwas anders aus, denn hier konnte Ranos in 8 Partien 3 Tore erzielen und 4 weitere Treffer vorbereiten.

Ranos per Leihe zu Fortuna Düsseldorf?

Und auch bei seinem einzigen Einsatz im DFB-Pokal steuerte Ranos einen Treffer und eine Torvorlage bei. Unter dem Strich durfte der Stürmer in der abgelaufenen Spielzeit wettbewerbsübergreifend 18 Einsätze feiern (4 Tore / 5 Vorlagen). Dass er mit seiner Entwicklung noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht hat, ist man sich bei Borussia Mönchengladbach durchaus klar. Fortuna Düsseldorf sieht es sehr ähnlich und würde den Deutsch-Armenier gerne verpflichten.

Dort könnte er als Backup fungieren und in der 2. Liga Erfahrungen im Profibereich sammeln. Wie die Boulevardzeitung „BILD“ berichtet, streben die Fortunen ein Leihgeschäft an. Ob auch eine Kaufoption eine Rolle spielt, ist derzeit unklar. Fakt ist jedoch, dass Grant-Leon Ranos bei den Gladbachern noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027 besitzt.

Ranos besticht mit polyvalenter Art

Aber Fortuna Düsseldorf ist nicht der einzige Klub, der Interesse an einer Verpflichtung des Rechtsfußes aufweist, denn auch der FC Schalke 04 soll am 1,80 Meter großen Angreifer interessiert sein. Auch hier spielt man mit dem Gedanken, Ranos für die neue Saison auszuleihen.

Interessant für beide Klubs dürfte sein, dass der Stürmer nicht nur im Sturmzentrum auflaufen, sondern auch beide Flügel beackern könnte. Mit seiner Polyvalenz im Angriff hätte Schalke 04 auf jeden Fall einen Spieler in seinen Reihen, der für mehr Vielfalt sorgen könnte.