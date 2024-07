Transfergerüchte: VfL Bochum, Hertha, F95 & Schalke 04 heiß auf Kashchuk

Montag, 01.07.2024 - 11:18 Uhr

Von: Asanka Schneider

Seit heute sind zahlreiche Spieler ablösefrei auf dem Transfermarkt vorzufinden, denn bei ihnen liefen die Vertrag gestern aus. So zum Beispiel auch bei Oleksiy Kashchuk, der sein zuvor auslaufendes Arbeitspapier beim ukrainischen Topklub Schachtar Donezk nicht verlängerte. Interessenten gibt es zu genüge, wie „Sportanalytic.com“ zu berichten weiß.

Neben einem Klub aus der spanischen La Liga, sollen mit dem VfL Bochum, Schalke 04, Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC gleich drei Vereine aus Deutschland ihre Fühler nach Kashchuk ausgestreckt haben. Der 24-jährige wäre einer für die Offensive und sucht eine neue Herausforderung.

Kashchuk bei Schachtar Donezk im Abseits

Diese könnte durchaus in Deutschland liegen, wenn man den Transfergerüchten des besagten Portals Glauben schenken kann. Beim VfL Bochum wird es beispielweise Veränderungen geben, wodurch der Außenstürmer eine Option darstellen soll. Der ukrainische U23-Nationalspieler wäre zudem einer, der beide Außen bedienen und zugleich auch im offensiven Mittelfeld zum Einsatz kommen könnte.

Oleksiy Kashchuk stammt aus der Jugend von Schachtar Donezk und schaffte vor 5 Jahren den Sprung zu den dortigen Profis. Die abgelaufene Saison verlief für den Ukrainer sehr ernüchternd. Gemutmaßt wird, dass man auf seine Dienste verzichtete, nachdem bekannt wurde, dass er seinen Vertrag auslaufen lässt. So wurde er in der Rückrunde nicht mehr berücksichtigt.

VfL Bochum & Hertha BSC strecken Fühler aus

In der Liga kam er daher auch nur auf 10 Einsätze, in denen er immerhin noch 3 Tore erzielen und eine Torvorlage abliefern konnte. In der Champions League durfte er nur am 1. Spieltag der Gruppenphase bei der 1:3-Pleite gegen den FC Porto für 25 Minuten ran. Danach musste er auch die Spiele in der Europa League von der Tribüne aus verfolgen.

Wettbewerbsübergreifend standen 12 Einsätze am Ende auf dem Zettel (4 Tore / 1 Vorlage). Nun trennen sich beide Seiten und neben den VfL Bochum Transfergerüchten tauchen auch Hertha BSC Transfergerüchte auf, die in der Transfermarkt Gerüchteküche umherschwirren. Die Berliner befinden sich auf der Suche nach kostengünstigen Verstärkungen. Und Kashchuk passt komplett ins Anforderungsprofil der Alten Dame.

Schalke, F. Düsseldorf & RCD Mallorca mischen mit

Komplettiert wird die Liste der Interessenten mit dem FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf. Wobei die Schalke 04 Transfergerüchte recht vage sind. Kashchuk wäre aufgrund seiner Vereinslosigkeit auch für Königsblau interessant. Mit seinen 24 Jahren ist seine Entwicklung zudem noch nicht beendet.

Das hat man natürlich auch bei Fortuna Düsseldorf im Hinterkopf, die den Linksfuß, der sich indes selbst berät, auch auf dem Schirm haben sollen. Oleksiy Kashchuk kann zudem auch noch mit RCD Mallorca einen spanischen Vertreter als Interessent wissen. Wohin es ihn verschlagen wird, wird die nächste Zeit zeigen.