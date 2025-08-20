Transfergerüchte: Dynamo Dresden thematisiert Transfers von Bauer & Drexler

Mittwoch, 20.08.2025 - 14:34 Uhr

Von: Asanka Schneider

Dynamo Dresden kommt nicht richtig in Tritt. Zum Saisonstart verlor der Aufsteiger mit 2:3 bei Greuther Fürth und auch am zweiten Spieltag mussten die Mannen von Trainer Thomas Stamm eine knappe 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Magdeburg hinnehmen. Nicht viel anders sah es im DFB-Pokal aus, wo die Sachsen lange Zeit tapfer gegen den 1. FSV Mainz 05 mithielten, jedoch am Ende mit 0:1 verloren.

Um mehr Qualität auf den Platz zu bringen, will man den Kader verstärken. Passend dazu berichtet die „Bild“ über etwaige Dynamo Dresden Transfergerüchte, wonach man gleich zwei Spieler ins Auge gefasst haben soll. Vor allem in der Innenverteidigung möchte der Zweitligist nachlegen. Auf der Suche nach potenziellen Neuzugängen, soll man dabei auf Maximilian Bauer und auf Tim Drexler gestoßen sein.

Thomas Stamm bestätigt Suche nach Verstärkungen

Interessant dabei ist, dass vor allem Maximilian Bauer bereits in der vergangenen Saison in der 2. Liga spielte. Leihweise kam er beim 1. FC Kaiserslautern unter, ehe er in diesem Sommer nach einem halben Jahr zurück zum FC Augsburg musste. Die Fuggerstädter hingegen können sich vorstellen, den 25-jährigen Verteidiger bei einem passenden Angebot endgültig ziehen zu lassen.

Trainer Thomas Stamm hingegen befeuert die Bemühungen um einen weiteren Innenverteidiger gegenüber der „Bild“: „Wir suchen auf der Position, arbeiten an den Themen, die uns sehr wehtun. Das hat uns schon Punkte gekostet. Wir sind dran, im Austausch und führen Gespräche.“

Kontakt zu Maximilian Bauer

Stimmen die aktuellen Meldungen, so sollen die Verantwortlichen von Dynamo Dresden bereits in Kontakt zu Maximilian Bauer stehen. Mit seiner Erfahrung aus 78 Bundesliga-Spielen und 55 Partien in der 2. Liga wäre der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler eine Soforthilfe für die Sachsen.

Beim FC Augsburg steht Bauer eigentlich noch bis zum Sommer 2027 unter Vertrag. Denkbar wäre, dass sich Dynamo Dresden den erfahrenen Verteidiger ausleiht. Die Chancen dazu stehen gar nicht so schlecht, denn beim FCA hat Bauer kaum Chancen auf Einsätze. Schon im DFB-Pokal nicht im Kader. Unklar ist, ob sich Dynamo Dresden den Spieler fest sichern möchte oder lediglich zur Leihe.

Tim Drexler ebenfalls im Visier

Ein weiterer Kandidat, der bei Dynamo Dresden ins Visier geraten sein soll, ist Tim Drexler. Der 20-jährige sammelte in der nach 16 Einsätzen in der Bundesliga weiterhin Erfahrung in der 2. Liga beim 1. FC Nürnberg, wo er mit tollen Leistungen nachhaltig auf sich aufmerksam machte. Auch er stand beim Pokalspiel seines Klubs der TSG Hoffenheim nicht im Kader.

Drexlers Vertrag bei den Kraichgauern läuft noch bis zum Sommer 2028. Eine Festverpflichtung wird nicht möglich sein. Kein Wunder bei einem Marktwert von rund 3 Millionen Euro. Daher verhandeln die Klubs über eine Leihe. Allerdings sollen noch weitere nicht namentlich genannte Klubs ebenfalls an ihm dran sein. Eine Entscheidung dürfte kurz vor Ende der Transferfrist am 1. September fallen.