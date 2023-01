Transfergerüchte: Auch FC Barcelona buhlt um Gladbach-Star Marcus Thuram

Dienstag, 10.01.2023 - 13:02 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Der Nächste bitte - die Liste der Interessenten an Marcus Thuram von Borussia Mönchengladbach ist um einen illustren Namen reichen. Denn auch der FC Barcelona soll laut aktuellen spanischen Transfergerüchten beim Torjäger vorfühlen. Für die Katalanen kommt jedoch nur eine ablösefreie Verpflichtung im Sommer infrage. Mit dem FC Chelsea und Manchester United könnten derweil zwei Thuram-Bewerber ausscheiden.

Auf dem Bundesliga Transfermarkt zählt Marcus Thuram zu den heißesten Aktien. Nun macht offenbar auch der FC Barcelona dem 25-Jährigen schöne Augen. Diese FC Barcelona Transfergerüchte machte die spanische Sportzeitung „Mundo Deportivo“ publik.

Medien: Barça will Marcus Thuram ablösefrei aus Gladbach holen

Was den französischen Vize-Weltmeister von Borussia Mönchengladbach, der auch bei der WM in Katar erfolgreich die Werbetrommel rühren konnte, so begehrlich macht, ist bekanntermaßen sein nach der Saison auslaufender Vertrag im Borussia-Park. Damit ist Thuram, der mit zehn Treffern als Zweiter in der Bundesliga Torschützenliste überwintert, ablösefrei zu haben. Außerdem darf der 1,92 Meter große Rechtsfuß seit Jahresbeginn mit interessierten Vereinen offiziell verhandeln und auch einen Vorvertrag unterschreiben.

Als ablösefreier Spieler passt Marcus Thuram, dessen Marktwert mit 32 Millionen Euro angegeben wird, perfekt ins derzeit bevorzugte Beuteschema des FC Barcelona. Denn Barça steht finanziell weiterhin am Abgrund. Kostspielige Neuverpflichtungen in der laufenden Transferperiode kann sich der LaLiga-Gigant nicht leisten. Ab 10 Millionen Euro wäre Gladbach für einen Sofort-Verkauf zu haben.

Positiver Bericht: Flexibler Thuram passt perfekt zum FC Barcelona

Aber auch spielerisch scheint Thuram ideal zum System des FC Barcelona zu passen. Dass ist der Gladbach Transfernews zufolge zumindest das Ergebnis eines umfassenden Berichts der Scouting-Abteilung. Demnach haben die Azulgrana den Gladbach-Star mehrfach live und intensiv beobachtetet und kamen zu dem Entschluss, dass er perfekt zur Spielweise von Trainer Xavi passt.

An Marcus Thuram soll den FC Barcelona demnach besonders gefallen, dass er flexibel in der Offensive einsetzbar ist. Im Camp Nou könnte der Franzose neben Robert Lewandowski oder als dessen Vertreter im Sturmzentrum agieren, bei Bedarf aber auch auf die offensiven Außenbahnen ausweichen.

Marcus Thuram spielte in der Jugendakademie von Barça

Und was die Gladbach Transfergerüchte rund um den FC Barcelona und Marcus Thuram zusätzlich interessant macht: Der Stürmer hat eine Barça-Vergangenheit! Zwischen 2006 bis 2008 spielte er in der Akademie der Spanier, als sein Vater und Fußballlegende Lilian Thuram zum Abschluss seiner Karriere bei den Katalanen unter Vertrag stand.

Der FC Barcelona will sich zwar nun verstärkt um eine ablösefreie Verpflichtung von Marcus Thuram bemühen. Doch die Konkurrenz in diesem Transferpoker ist mittlerweile gigantisch. Zahlreiche Top-Klubs haben ihre Fühler nach dem Torjäger ausgestreckt. Abgesehen von den FC Bayern Transfergerüchten, die sich hartnäckig halten, ist Thuram u.a. auch Thema beim FC Chelsea, Manchester United, Newcastle United, Inter Mailand oder Paris St. Germain. Da Chelsea aber kurz vor einer Leihe inklusive Kaufoption von João Félix steht und es heiße ManUnited Transfergerüchte um Wout Weghorst gibt, könnten diese beiden Premier-League-Schwergewichte sich zumindest vorerst aus dem Thuram-Poker verabschieden.