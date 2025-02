Transfergerüchte: Bor. M´Gladbach nimmt Youngster Durdov ins Visier

Dienstag, 25.02.2025 - 16:22 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der Transfermarkt ist seit wenigen Wochen geschlossen, was sich allerdings nicht auf die Zukunftspläne von Borussia Mönchengladbach auswirkt. Der Neunte der Bundesliga möchte sich im Sommer verstärken und hat dabei nicht nur ein Auge auf Sofortverstärkungen, sondern auch auf Spieler, die entwicklungsfähig sind. Passend dazu erreichen uns aus Kroatien entsprechende Borussia Mönchengladbach Transfergerüchte, die sich mit Bruno Durdov beschäftigen sollen.

Der junge Kroate dürften hierzulande nur die wenigsten Fußballfans kennen, doch in seiner kroatischen Heimat gehört er zu den Shootingstars der dortigen Liga SuperSport HNL. Mit gerade einmal 17 Jahren gehört der Angreifer im Team von Gennaro Gattuso zum erweiterten Kreis der Stammelf.

Durdov entwickelt sich unter Gattuso

Laut „IndexHR“ sollen die Scouts von Borussia Mönchengladbach schon seit geraumer Zeit ein Auge auf Bruno Durdov geworfen haben, der aktuell bei Hajduk Split unter Vertrag steht. Unter dem einstigen Weltklasse-Spieler Gattuso stand er in dieser Saison bereits in 18 Ligaspielen für Split auf dem Platz. In acht dieser Partien gehörte der Youngster gar zur Startelf. Das Vertrauen des Trainers zahlte er bisher mit tollen Leistungen zurück.

So gelangen ihm sogar drei Treffer für seinen Klub in dieser Saison. Und auch international durfte sich das Talent bereits beweisen. Hajduk Split nahm an der Qualifikation zur Europa Conference League teil, wo sich Durdov zu Beginn der Saison über regelmäßige Kurzeinsätze freuen durfte. Insgesamt stehen bis dato 22 Einsätze in der laufenden Spielzeit für den 1,75 Meter großen Außenstürmer auf dem Zettel.

Club Brügge scheiterte mit Angebot im Sommer

Dem Medienbericht sind auch den VfL-Scouts seine Auftritte nicht verborgen geblieben und so denkt man über eine Verpflichtung des kroatischen U19-Nationalspielers nach. Doch günstig dürfte Durdov nicht zu haben sein, denn sein Marktwert liegt jetzt schon bei circa 3,5 Millionen Euro.

Im Sommer war bereits der belgische Verein Club Brügge am Stürmer interessiert. Man scheiterte allerdings mit einem seinem 5-Millionen-Euro-Angebot. Bei Hajduk Split besitzt der 17-jährige Linksfuß zudem noch einen Vertrag, der ihn bis zum Sommer 2027 an den kroatischen Traditionsklub bindet.

Borussia Mönchengladbach denkt über Durdov nach

Unklar ist, ob Club Brügge erneut im Sommer einen Vorstoß wagen wird. Klar ist allerdings auch, dass sich sein Marktwert weiter nach oben entwickeln wird, sofern Bruno Durdov seine Leistungen bestätigen sollte. Für Borussia Mönchengladbach bedeutet dies auch ein tieferer Griff in die Kasse. Käme es zu einem Abgang von Durdov, so wäre es zudem auch seine erste Auslandsstation in seiner Karriere.

Ob noch weitere Klubs am kroatischen Angreifer interessiert sind, ist derzeit nicht ganz raus. Nicht unwahrscheinlich ist es, dass Durdov auch von anderen Vereinen intensiv beobachtet wird. Sollte die Borussia aus Mönchengladbach das Rennen um das Talent machen, so wäre er einer für die Zukunft.