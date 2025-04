Transfergerüchte: Borussia Mönchengladbach mit Plan bei Hollerbach?

Donnerstag, 10.04.2025 - 11:50 Uhr

Von: Asanka Schneider

Unter Trainer Steffen Baumgart konnte sich der 1. FC Union Berlin in den letzten Wochen fangen und stabilisieren. Zuletzt konnte der Klub in den letzten 4 Spielen satte 10 Punkte einfahren. Darunter ein Remis gegen den FC Bayern München sowie Siege gegen Eintracht Frankfurt, SC Freiburg und am vergangenen Wochenende gegen den VfL Wolfsburg. Einer, der einen maßgeblichen Anteil am Aufschwung der Eisernen besitzt, ist Benedict Hollerbach.

Der 23-jährige Angreifer ist mit elf gesammelten Scorerpunkte, der offensivstärkste Unioner und gleichzeitig wecken solche Leistungen bekanntlich Begehrlichkeiten. So auch bei Borussia Mönchengladbach, wenn man den Transfergerüchten Glauben schenken kann, die der Sky-Reporter Florian Plettenberg aktuell streut. Demnach haben die Fohlen ein Auge auf ihn geworfen.

Hollerbachs Marktwert quasi explodiert

Mit 11 Toren und 3 Assists ist Benedict Hollerbach in dieser Saison der Topscorer des 1. FC Union Berlin. Zuletzt traf er beim 1:0-Erfolg zuhause im Stadion An der Alten Försterei gegen den VfL Wolfsburg und avancierte damit zum Matchwinner. Bei Borussia Mönchengladbach beobachtet man den Mittelstürmer wohl sehr genau.

Demnach beschäftigt man sich wohl mit einem Sommertransfer des Goalgetters, der im Sommer 2023 vom SV Wehen Wiesbaden nach Köpenick wechselte. Seine Entwicklung spiegelt sich auch in seinem Marktwert wider. Auf rund 7,5 Millionen Euro wird dieser mittlerweile taxiert. Zur Erinnerung: Bei seiner Verpflichtung vor fast zwei Jahren betrug dieser 1,2 Millionen Euro.

Verlässt Kleindienst die Borussia?

Unklar ist allerdings, wie lange der Mittelstürmer, der im Übrigen auch auf beiden Sturmflügeln zum Einsatz kommen kann, an die Eisernen gebunden ist. Bekanntlich machen die FCU-Verantwortlichen keine Angaben zu Vertragslaufzeiten. Ergo: es ist kaum abzusehen, welche potenzielle Ablöse gefordert werden könnte.

Dem Borussia Mönchengladbach Transfergerücht zufolge könnte Benedict Hollerbach als Ersatz zu den Fohlen wechseln, falls ein Stürmer den Verein im Sommer verlässt. Tim Kleindienst will man unter allen Umständen halten, doch wenn ein unmoralisches Angebot eintrudelt, wäre Roland Virkus zum Handeln gezwungen.

Hollerbach als Cvancara-Ersatz im Sinn?

Ein Abschied von Tomas Cvancara wäre daher wahrscheinlicher und auch im Falle seines Abgangs müsste der Bundesligist handeln. Schon frühzeitig möchte man sich daher auf dem Transfermarkt umschauen und die Weichen für einen Ersatz stellen. Ob Hollerbach einen Vereinswechsel befürwortet, ist derzeit nicht klar.

In Berlin hat der quirlige Angreifer endlich seinen Stammplatz erkämpft und es dürfte fraglich sein, dass er den Klub im Sommer verlässt. Auf der anderen Seite kann sich Union Berlin ebenfalls nicht erlauben, den Spieler zu behalten, wenn das entsprechende Kleingeld auf den Tisch gelegt werden sollte.