Transfergerüchte: Bor. M´Gladbach an Tauschdeal mit Augsburg interessiert?

Mittwoch, 04.06.2025 - 14:02 Uhr

Von: Asanka Schneider

Bei Borussia Mönchengladbach plant man aktuell den Kader für die neue Saison. Vor allem Trainer Gerardo Seoane, Steffen Korell (Chef-Scout) und Manager Roland Virkus stecken in den letzten Wochen die Köpfe zusammen, um eine schlagkräftige Truppe auf die Beine zu stellen. Dabei taucht auch immer wieder der Name Shuto Machino von Holstein Kiel auf.

Aber nicht nur der 25-jährige soll ins Visier der Fohlen geraten sein, sondern auch Alexis Claude-Maurice vom FC Augsburg. Den 26-jährigen zu verpflichten, ist allerdings kein leichtes Unterfangen, denn der Franzose besitzt bei den Fuggerstädtern noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027 und wäre zugleich nicht günstig zu haben.

Claude-Maurice mit Marktwert-Explosion

Gleich in seiner Debüt-Saison in der Bundesliga, trumpfte Alexis Claude-Maurice mit tollen Auftritten im Dress des FC Augsburg auf und konnte im weiteren Verlauf der Spielzeit seinen Marktwert von 3,5 Millionen Euro auf satte 12 Millionen Euro anheben. Kein Wunder also, dass man bei einer Vertragslänge bis 2027 auf einen Geldregen pocht, sofern der Mittelfeldspieler den Verein tatsächlich verlassen möchte.

Bei Borussia Mönchengladbach hofft man derweil, dass genau dieses Szenario eintrifft. Allerdings ist man auf Transfererlöse angewiesen, um einen Transfer dieses Kalibers durchziehen zu können. Wie die „Bild“ berichtet, drehen sich die Borussia Mönchengladbach Transfergerüchte auch um Florian Neuhaus, der ein Teil eines möglichen Deals werden könnte.

Florian Neuhaus als Teil des Claude-Maurice-Deals?

Demnach hegt man Gedanken, dass man Claude-Maurice verpflichtet, gleichzeitig Florian Neuhaus zum FC Augsburg schickt und obendrauf noch 6 Millionen Euro an den Bundesligakonkurrenten überweist. Inwieweit die Fuggerstädter mitspielen, ist derzeit nicht bekannt. Klar ist allerdings auch, dass die Gladbacher mit diesem Model gleich drei „Probleme“ lösen würden.

Zum einen wäre dann evtl. ein Abschied von Plea vom Tisch, da er mit Alexis Claude-Maurice einen weiteren Landsmann neben sich hätte, man würde zudem das Neuhaus-Gehalt von rund 4 Millionen Euro einsparen und Seoane hätte seinen Wunschspieler in den eigenen Reihen. Um diesen Transfer zu realisieren, müsste man Ko Itakura verkaufen. Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund und PSV Eindhoven sollen Interesse an ihm zeigen.

VfB Stuttgart ebenfalls interessiert

Unklar ist, wo die Schmerzgrenze bei einem Abschied von Claude-Maurice für den FC Augsburg wäre. Am ehemaligen französischen U21-Nationalspieler soll indes auch der VfB Stuttgart interessiert sein. Die Schwaben locken mit der Teilnahme an der Europa League, während Borussia Mönchengladbach in der kommenden Saison international nicht vertreten sein werden.

Die Aktie Claude-Maurice hat bei den Gladbachern höchste Priorität. Man muss endlich die ersten Neuzugänge unter Dach und Fach bringen, nachdem sich ein Transfer von Benedict Hollerbach beispielsweise zerschlagen hatte. Der Stürmer wurde lange Zeit bei den Fohlen gehandelt, wechselt aber nun für eine Ablösesumme zwischen 10-12 Millionen Euro zum 1. FSV Mainz 05.