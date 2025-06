ANZEIGE

Transfergerüchte: Borussia Mönchengladbach scoutet zwei griechische Stürmer

Donnerstag, 05.06.2025 - 15:45 Uhr

Von: Asanka Schneider

Wie wird der Kader von Borussia Mönchengladbach in der neuen Saison aussehen? Mit dieser Frage beschäftigen sich die BMG-Bosse sehr intensiv. Manager Roland Virkus, Chef-Scout Korell und Trainer Seoane haben alle Hände voll zu tun. Sie sondieren den Transfermarkt, auf der Suche nach Verstärkungen. Scheinbar wird auf fast allen Positionen Ausschau gehalten.

Die aktuellen Borussia Mönchengladbach Transfergerüchte drehen sich um gleich zwei Mittelstürmer, die ihr Geld in Griechenland bzw. in der Schweiz verdienen. Dabei soll es sich laut dem griechischen Portal „Sport24“ um Georgios Koutsias und um Fotis Ioannidis handeln, die mit den Fohlen in Verbindung gebracht werden.

Ioannidis Kapitän bei Panathinaikos Athen

Vor allem Fotis Ioannidis dürfte aus Sicht der Gladbacher Verantwortlichen recht interessant sein, denn der 25-jährige verfügt über internationale Erfahrung. So nahm er mit seinem Klub Panathinaikos Athen in der abgelaufenen Saison an der Conference League teil. Der Mittelstürmer besticht zudem mit seiner Beidfüßigkeit, die ihm eine gewisse Unberechenbarkeit attestiert.

In der vergangenen Spielzeit gehörte Ioannidis zu den absoluten Stammspielern seines Klubs. Insgesamt stand der griechische Nationalspieler wettbewerbsübergreifend in 42 Partien auf dem Platz. Dabei sollten ihm gar 11 Tore und ein Assist gelingen. Werte, die sicherlich noch ausbaufähig sein dürften, aber dennoch das Interesse aus Mönchengladbach sichern dürfte, wie es scheint.

Wechsel nur unter Bedingungen möglich

Bei seinem aktuellen Verein steht der 1,87 Meter große Stürmer noch bis zum Sommer 2028 unter Vertrag. Mit einem Marktwert von rund 15 Millionen Euro dürfte er nicht unbedingt günstig zu haben sein.

Fraglich ist allerdings auch, wie Borussia Mönchengladbach eine solche Ablösesumme stemmen möchte? Klar ist, dass der eine oder andere den Verein in diesem Sommer verlassen wird. Itakura könnte durchaus den Bundesligisten verlassen und eine entsprechende Ablösesumme einbringen. Plea wäre ebenfalls ein Abschiedskandidat, falls er sich für einen Wechsel nach Nizza entscheiden würde.

Koutsias ebenfalls Thema in Gladbach?

Ein anderer Mittelstürmer sollen die Gladbacher ebenfalls ins Visier genommen haben. Glaubt man den aktuellen Medienberichten, so habe man sich nach Georgios Koutsias erkundigt. Der 21-jährige stammt aus der PAOK Saloniki Jugend und spielt mittlerweile nach Umwegen über die US-amerikanische MLS leihweise beim FC Lugano in der Schweiz.

Seit Jahresbeginn steht er bei den Eidgenossen unter Vertrag und kommt in der abgelaufenen Saison auf 23 Einsätze, in denen dem Mittelstürmer 8 Treffer und eine Vorlage gelangen. Mit einem Marktwert von rund 3 Millionen Euro und einem Vertrag bei Chicago Fire FC, der ihn bis zum Jahresende 2026 bindet, dürfte er weitaus günstiger zu haben sein als Ioannidis. Die Frage ist nur, wie verbrieft ist das Interesse aus Mönchengladbach?