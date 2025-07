Transfergerüchte: 1. C Köln & Bor. M´Gladbach an Milovanovic interessiert?

Montag, 14.07.2025 - 14:26 Uhr

Von: Asanka Schneider

Noch vor dem Start in die neue Saison, ist der Kader des 1. FC Köln natürlich noch nicht komplett. Auf der Ab- und Zugangsseite wird es noch Veränderungen geben. Zum einen wird Denis Huseinbasic mit dem SC Braga in Verbindung gebracht und zum anderen würde dann auch ein Nachfolger für den Bosnier benötigt werden.

Passend dazu meldet die schwedische Boulevardzeitung „Aftonbladet“, dass der 1. FC Köln ein Auge auf William Milovanovic geworfen haben soll. Der 23-jährige könnte als Ersatz kommen, sofern sich ein Abschied von Huseinbasic abzeichnet. Doch wer ist der Schwede, der sich in die Notizbücher der Geißböcke spielte?

Zweikampstarker Milovanovic zum 1. FC Köln?

William Milovanovic steht seit Januar 2024 bei GAIS Göteborg unter Vertrag und hat seitdem 40 Partien für den schwedischen Klub absolviert (2 Tore / 4 Vorlagen). In dieser Saison gehört der 23-jährige zu den Leistungsträgern seines Teams. So musste er aufgrund einer Gelbsperre Mitte Mai auf einen Einsatz verzichten und auch im darauffolgenden Spiel durfte er nicht mitwirken. Ansonsten stand er in 11 Partien in der Startelf.

Der Schwede, der sowohl kroatische als auch serbische Wurzeln besitzt ist zudem ein ehemaliger U17-Nationalspieler. Im zentralen Mittelfeld zieht der 1,81 Meter große Rechtsfuß gerne die Fäden. Dabei gilt Milovanovic als zweikampfstark, der gerne auch beherzt abräumt. Zudem wird ihm eine gewisse Kreativität nachgesagt. Attribute also, die den Effzeh-Bossen gefallen dürften.

Milovanovic hält sich bedeckt

Interessant ist auch, dass Milovanovic nicht nur im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden kann, sondern auch auf der Sechs. Vor allem seine Polyvalenz dürfte dem 1. FC Köln gut zu Gesicht stehen. Der Mittelfeldspieler will derzeit noch keine genaue Stellungnahme zu seiner Zukunft abgeben: „Ich habe davon gehört, aber ich möchte dazu derzeit keine Stellung nehmen. Es ist nicht meine Aufgabe, darüber nachzudenken, dafür habe ich Leute, die das für mich tun. Ich versuche einfach, mein Bestes für mich und die Mannschaft zu geben, und dann werden wir sehen, wohin mich das führt“

Eigentlich möchte Milovanovic auch gerne weiterhin für GAIS Göteborg spielen, aber auch er weiß, wie das Geschäft läuft. Zu den Spekulationen rund um seine Person sagte dieser: „Natürlich möchte ich hierbleiben. Aber jeder weiß, dass man weiterkommt und neue Ziele erreicht, wenn man gut ist.“ und weiter: „Natürlich möchte ich ein warmes und angenehmes Land finden, in dem ich spielen und gut verdienen kann.“.

Bor. M´Gladbach ebenfalls interessiert

Während man beim 1. FC Köln also von einem Transfer des 23-jährigen Mittelfeldspielers anstrebt, gibt es Konkurrenz aus der Bundesliga. So soll auch Borussia Mönchengladbach ein Auge auf William Milovanovic geworfen haben.

Zudem soll es auch noch Interesse aus der italienischen Serie A geben, denn Parma buhlt wohl ebenfalls um seine Dienste. Komplettiert werden die Transfergerüchte mit dem angeblichen Interesse des FC Middlesbrough (2. englische Liga).