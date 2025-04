Transfergerüchte: Bor. M´Gladbach & VfL Wolfsburg an Avdullahu interessiert?

Dienstag, 15.04.2025 - 13:52 Uhr

Von: Asanka Schneider

So langsam nehmen die Meldungen in der Transfermarkt Gerüchteküche Fahrt auf. Kein Wunder, denn die Saison geht in die heiße Endphase und das Sommertransferfenster rückt immer näher. Mit Hinblick auf eventuelle Verstärkungen scheint man sich zudem bei Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg auf dem Transfermarkt umzuschauen, wie der Sportjournalist Rudy Galetti zu berichten weiß.

Demnach scheinen sich beide Vereine mit einem möglichen Transfer von Leon Avdullahu zu befassen. Der 21-jährige Schweizer verdient seine Brötchen in der Schweiz beim FC Basel und könnte zugleich im Sommer die Eidgenossen verlassen, falls die Transfergerüchte rund um seine Person aufgehen sollten.

Avdullahu überzeugt beim FC Basel mit seiner Entwicklung

In Deutschland dürften Leon Avdullahu nur die wenigsten Fußballfans kennen, doch beim FC Basel hat sich der Mittelfeldspieler mit seinen Leistungen in die Stammelf gespielt und zugleich mit tollen Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Seine Auftritte sind auch den Scouts von Borussia Mönchengladbach nicht verborgen geblieben, wie Rudy Galetti auf X (ehemals Twitter) berichtet.

Demnach beobachtet man den Sechser sehr genau. Zu seinen Stärken gehören seine Spielübersicht, seine Ballsicherheit und dass er das Spiel kontrollieren kann. Vieles im Spielaufbau läuft über den Youngster, der auch seine Stärken in der Spielverlagerung hat. Auf der Sechserposition hat Avdullahu zudem auch Stärken, wenn er gegen den Ball arbeitet.

Beim FC Basel Stammspieler

Der U21-Nationalspieler der Schweiz ist noch nicht am Ende seiner Entwicklung, denn in Sachen Kreativität besteht noch durchaus Luft nach oben. Auf der Sechs zeigt sich der Schweizer mit kosovarischen Wurzeln jedoch sehr reif. Genau aus diesen Gründen gehört das Talent zu den Stammkräften unter Trainer Fabio Celestini.

In dieser Saison kommt der 1,85 Meter große defensive Mittelfeldspieler wettbewerbsübergreifend auf 32 Einsätze, in denen ihm ein Treffer gelang. Das Eigengewächs ist seit 2019 beim FC Basel und hat sich über die Nachwuchsteams bis zu den Profis hochgespielt. Für die Profis des Schweizer Traditionsklubs kommt Avdullahu mittlerweile auf 64 Partien (3 Tore / 1 Vorlage).

VfL Wolfsburg & AC Florenz ebenfalls interessiert?

Es könnten seine letzten Auftritte im Trikot des FC Basel sein, denn neben Borussia Mönchengladbach gibt es wohl noch weitere Klubs, die ihre Fühler nach dem Rechtsfuß ausstrecken. Interesse gibt es z.B. auch aus der Bundesliga, wenn man den VfL Wolfsburg Transfergerüchten Glauben schenken kann.

Auch beim VW-Klub soll Avdullahu ein Thema sein. Der Bundesligist beobachtet das Mittelfeldtalent, welches nicht nur auf der Sechs, sondern auch im zentralen Mittelfeld zum Einsatz kommen kann, sehr genau. Bei einem Marktwert von rund 7,5 Millionen Euro und einem Vertrag bis zum Sommer 2028 dürfte er allerdings nicht unbedingt günstig zu haben sein, zumal auch noch der AC Florenz aus der Serie A Interesse haben soll.