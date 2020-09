Transfergerüchte: FC Bayern nimmt Mega-Talent Alex Luna ins Visier

Montag, 14.09.2020 - 13:16 Uhr

Von: Asanka Schneider

Interessante FC Bayern München Transfergerüchte schwappen heute aus Argentinien in die Bundesliga herüber. Im Fokus: Alex Luna! Alex wer? Genau diese Frage stellen sich viele Bayern-Fans jetzt sicherlich, denn das Talent ist nur Insidern oder eingefleischten Fans bekannt.

Dabei ist schon halb Europa nach dem Mega-Juwel hinterher, wie die spanische „as“ zu berichten weiß. Demnach auch der FC Bayern München, der den 16-jährigen wohl nur zu gern in den eigenen Nachwuchs verfrachten möchte. Aber der Reihe nach, denn der deutsche Rekordmeister muss internationale Konkurrenz befürchten.

Alex Luna hat Neymar als Vorbild

Aktuell steht Alex Luna noch für den argentinischen Zweitligisten Atlético Rafaela unter Vertrag. Wie lange noch, wird sich zeigen, aber schon jetzt stehen die Interessenten wohl Schlange. So soll auch der FC Bayern München seine Scouts nach Argentinien entsandt haben, um Alex Luna zu beobachten.

Der 16-jährige wäre wohl einer für die Offensive, wie das spanische Blatt berichtet. Sein Vorbild: Neymar und nicht Lionel Messi! Er selbst sagte auf die Frage, wer sein Idol sei Folgendes: „Mir gefallen die Dribblings von Neymar. Ich sehe ihn vor Cristiano. Ich versuche, seinen Stil zu imitieren und alles was er macht“.

Auf allen Offensiv-Positionen einsetzbar

Interessante Aussage für einen Teenager, der jetzt schon in aller Munde ist. Was macht Luna so interessant? Sein Profidebüt hat er bereits hinter sich. In der Offensive kann er alle Positionen ausfüllen, was ihn wiederum sehr interessant für den FC Bayern macht. Dazu kommt noch seine Technik, die mit seinen jungen 16 Jahren doch sehr überrascht.

Mit seiner Schnelligkeit wäre er auch jemand, der die Flügel mit Tempoläufen beackern könnte. Und auch seine Torgefahr spricht für ihn. Es klingt fast so, als würde er zahlreiche Attribute mitbringen, die für eine große Karriere wichtig wären.

FC Bayern München thematisiert Luna

All das dürften auch die Scouts des deutschen Rekordmeisters gesehen haben. Die Transfermarkt Gerüchteküche bringt Alex Luna aber nicht nur mit dem FC Bayern München in Verbindung, sondern auch mit zahlreichen Klubs aus dem dortigen Inland und mit Vereinen aus Europa.

Der Juniorennationalspieler selbst äußert sich indes auch zu seiner Zukunft in Europa: „Mir würde das gefallen. Das wäre ein großer Schritt für mich und meine Karriere. Ich würde zu jedem Verein dort gehen“!

Barca, Atlético Madrid – Manchester United und City ebenfalls dran

Wählerisch scheint der Teenager nicht zu sein, wenn man seinen Worten lauscht. Neben dem FC Bayern München gibt es Interessenten aus der spanischen La Liga. Allen voran der FC Barcelona, FC Valencia, Atlético Madrid, FC Sevilla und FC Villareal. Die spanischen Transfergerüchte um seine Person reißen nicht ab.

Interesse wird auch aus der englischen Premier League vermeldet. So soll Manchester United und Lokalrivale Manchester City ebenfalls ein Auge auf Alex Luna geworfen haben. Der FC Everton wird ebenfalls genannt, dürfte aber nur Außenseiterchancen besitzen.

Paris St. Germain, Juve und Milan buhlen um Luna

Paris St. Germain darf in der illustren Runde nicht fehlen, ebenso wenig wie aus der italienischen Serie A der AC Mailand und Juventus Turin. Ferner buhlt wohl auf Benfica Lissabon aus Portugal um das 16-jährige Ausnahmetalent! Die Liste derer, die an Alex Luna interessiert sind, ist ellenlang.

Die argentinischen Klubs Boca Juniors, River Plate und San Lorenzo hegen die Hoffnung, den Offensivspieler verpflichten, weiter ausbilden und dann später teuer verkaufen zu können. Abwarten, welcher Plan am Ende aufgeht.