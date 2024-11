Transfergerüchte: Union Berlin Interesse an Goretzka & Nelson?

Dienstag, 12.11.2024 - 14:56 Uhr

Von: Asanka Schneider

Nach dem torlosen Remis des 1. FC Union Berlin im Stadion An der Alten Försterei gegen den SC Freiburg, finden sich die Eisernen aktuell auf dem 6. Platz der Tabelle wieder. Zu verdanken hat man es dem 1. FSV Mainz 05, der am Samstag Union-Konkurrent Borussia Dortmund mit 3:1 besiegen konnte. Dank der besseren Tordifferenz rutschen die Berliner einen Platz hoch.

Dennoch darf die aktuelle Momentaufnahme nicht über das Sturmproblem hinwegtäuschen, denn die Hauptstädter haben bisher lediglich 9 Treffer erzielen können und somit nur zwei mehr als Aufsteiger FC St. Pauli. Die Offensive der Köpenicker lahmt und Manager Horst Heldt wird alle Hände voll zu tun haben, im Winter noch einen Knipser an die Wuhle zu lotsen.

Ilic & Prtajin ohne Chancen – Reiss im Fokus

Eigentlich benötigen die Eisernen einen echten Mittelstürmer, der nicht unter Ladehemmungen leidet. Jordan ist im Spiel der Berliner keiner, der für Tore steht. Kevin Volland fiel lange Zeit verletzt aus und müsste sich erst unter Trainer Bo Svensson beweisen. Viele Alternativen bietet der Kader nicht, denn Ivan Prtajin und Andrej Ilic sahen unter dem dänischen Coach bisher noch keinen Stich.

Kein Wunder also, dass man auf dem winterlichen Transfermarkt tätig werden müsste. In diesem Zusammenhang machen in England Transfergerüchte die Runde, wonach sich der FC Union wohl mit einem alten Bekannten aus der Bundesliga befassen soll. Sein Name: Reiss Nelson, der bereits in der Saison 2018/19 leihweise vom FC Arsenal an die TSG Hoffenheim abgegeben wurde. Für die Sinsheimer kam der Außenstürmer 29x zum Einsatz (7 Tore / 1 Vorlage).

Bayer Leverkusen ebenfalls mit von der Partie

Es folgten weitere Leihen des mittlerweile 24-jährigen Rechtsaußen, die zu Feyenoord Rotterdam oder aktuell zum FC Fulham führten. Beim englischen Hauptstadtklub läuft es nicht wirklich rund, auch wenn er in den vergangenen beiden Partien von Beginn an starten durfte. Zuvor durfte er lediglich als Joker agieren, wobei er recht glücklos blieb. Wettbewerbsübergreifend stehen 10 Partien zu Buche, in denen er 2 Tore und eine Torvorlage abliefern konnte.

Aus seinem Beraterkreis ist zu hören, dass Reiss Nelson gerne zurück in die Bundesliga wechseln möchte. So soll laut dem Portal „Footballtransfers.com“ der Angreifer indes dem 1. FC Union Berlin angeboten worden sein. Aber auch bei Bayer Leverkusen sei man mit der Idee einer Verpflichtung herangetreten. Der Werksklub winkte allerdings wohl ab. Verbleiben also nur noch die Berliner, die jedoch einen Transfer erst im Sommer realisieren könnten.

Horst Heldt äußert sich zu Goretzka

Rund 15 Millionen Euro beträgt der Marktwert des Außenstürmers, der auch als hängende Spitze agieren könnte. Sein Vertrag beim FC Arsenal läuft zudem noch bis zum Sommer 2027, sodass eine Ablöse fällig werden würde.

Ganz wild wird es beim Union Berlin Transfergerücht um Leon Goretzka, denn hier hat sich FCU-Manager Horst Heldt selbst ins Spiel gebracht, als er sich über den Mittelfeldspieler des FC Bayern München äußerte. Dass seine Situation nicht einfach ist, ist bekannt. Natürlich wird er sich seine Gedanken machen, wie es weitergeht. Jeder Verein kann sich den sehr gut vorstellen, wir können uns das sehr, sehr gut vorstellen“, machte Heldt gegenüber den Medien klar.

Winter-Leihe von Goretzka möglich?

Wie diverse Medien, unter anderem auch die „Frankfurter Rundschau“, berichten, soll man durchaus Interesse am Dauer-Reservisten des deutschen Rekordmeisters haben. Doch eigentlich möchte sich der 29-jährige unter Trainer Vincent Kompany durchsetzen. Mit seiner Joker-Rolle ist Goretzka, der einst einen Marktwert von 70 Millionen Euro aufwies, alles andere als zufrieden.

So kam er in allen drei Wettbewerben, an denen der FC Bayern teilnimmt, lediglich auf 9 Einsätze (216 Spielminuten – 1 Tor). Zu wenig für den Mittelfeldstrategen, der beim Tabellenführer noch einen Vertrag bis zum Sommer 2026 besitzt. Sollte dennoch im Winter eine Tür aufgehen, so wäre einzig und allein ein Leihgeschäft denkbar, sofern sich Goretzka das Abenteuer in Köpenick vorstellen könnte.