Transfergerüchte: Trio um Karabec, Solet & Giannoulis Thema beim VfB Stuttgart?

Montag, 17.06.2024 - 13:25 Uhr

Von: Asanka Schneider

Es ist schon ein Wahnsinn, der sich in der Transfermarkt Gerüchteküche rund um den VfB Stuttgart abspielt. Kein Wunder, denn nach der herausragenden Saison der Schwaben, die in der Vizemeisterschaft endete, ist die Zukunft ein paar Leistungsträgern noch nicht entschieden. Serhou Guirassy wird beispielsweise mit dem BVB in Verbindung gebracht.

Deniz Undav würden die Brustringträger gerne behalten, doch gestaltet sich die Festverpflichtung des von Brighton & Hove Albion geliehenen Spieler als schwierig. Zudem weiß man auch noch nicht, wie es mit Chris Führich weitergehen wird. Ito hat den Klub hingegen für rund 30 Millionen Euro zum FC Bayern München verlassen.

Giannoulis wäre ablösefrei

Klar ist, dass sich der Kader des VfB Stuttgart zur neuen Saison verändern wird. Es ist also verständlich, dass fast täglich neue VfB Stuttgart Transfergerüchte auftauchen und eines davon beschäftigt sich derweil mit Dimitrios Giannoulis, der noch bei Norwich City unter Vertrag steht. Dort läuft das Arbeitspapier allerdings in zwei Wochen aus und somit wäre der Linksverteidiger ablösefrei auf dem Transfermarkt wiederzufinden.

Giannoulis wechselte vor drei Jahren für rund 7,5 Millionen Euro von PAOK Saloniki zum englischen Traditionsklub und galt dort in der abgelaufenen Spielzeit als gesetzt. Mehrheitlich gehörte der Verteidiger zur Stammelf, ehe ihn im letzten Saisondrittel eine Oberschenkelverletzung zum Zuschauen verdammte. Dennoch konnte Dimitrios Giannoulis wettbewerbsübergreifend auf 38 Einsätze (4 Vorlagen) zurückblicken.

Oumar Solet im Visier des VfB Stuttgart

Seinen Vertrag hat er indes noch nicht verlängert und es scheint so, als hätte er es auch nicht vor. Der VfB Stuttgart soll laut „Gones Area“ ein Auge auf den 27-fachen griechischen Nationalspieler geworfen haben, der nun ablösefrei zu haben wäre. Neben seiner Lieblingsposition hinten links, kann er auch im linken Mittelfeld aufgeboten werden.

Und auch an Oumar Solet sollen die VfB-Verantwortlichen durchaus interessiert sein, wie „RMC Sport“ zu berichten weiß. Der 24-jährige Franzose kam vor vier Jahren für rund 4,5 Millionen Euro von Olympique Lyon zu RB Salzburg. Sein damaliger Marktwert: 900.000 Euro. Mittlerweile konnte der Innenverteidiger diesen auf satte 10 Millionen Euro hochschrauben.

Verlässt Karabec Sparta Prag?

Sein Vertrag bei den Österreichern ist noch bis zum Sommer 2025 fixiert, sodass auf jeden Fall eine Ablösesumme gezahlt werden muss. Neben den Schwaben haben aber noch weitere Klubs aus der Bundesliga Interesse Verteidiger, der zudem auch auf der Sechs agieren könnte. So wird beispielsweise der FC Bayern und der VfL Wolfsburg genannt. Aus der Premier League buhlen wohl West Ham United und der FC Fulham um den 1,92 Meter großen Abwehrspieler.

Spruchreif soll auch das Interesse an Adam Karabec sein, wie „Spartanske“ berichtet. Der 20-jährige Tscheche fühlt sich im offensiven Mittelfeld am wohlsten, kann aber auch im zentralen Mittelfeld auflaufen. Sein Vertrag bei Sparta Prag läuft ebenfalls noch ein Jahr. Bei einem Marktwert von circa 3 Millionen Euro, dürfte sich eine mögliche Ablösesumme recht moderat halten.