Transfergerüchte: VfB Stuttgart bastelt am Wanner-Transfer

Dienstag, 10.12.2024 - 15:39 Uhr

Von: Asanka Schneider

Beim VfB Stuttgart macht man sich derweil Gedanken um die Zukunft von Enzo Millot, denn der 22-jährige könnte die Schwaben spätestens im nächsten Sommer verlassen. Mit dem deutschen Meister Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund gibt es indes zwei Interessenten aus der Bundesliga, die über einen Transfer des offensiven Mittelfeldspielers nachdenken sollen. Sollte Millot den Klub verlassen, benötigen die Brustringträger einen adäquaten Ersatz.

Dieser könnte vom FC Bayern München zu den Cannstattern kommen, wenn man den aktuellen VfB Stuttgart Transfergerüchten Glauben schenken möchte, die der Bezahlsender „Sky“ aktuell streut. Demnach soll man bereits die Personalie Paul Wanner intern besprochen haben. Millot selbst wäre wohl aufgrund einer Ausstiegsklausel für 18-20 Millionen Euro zu haben.

Enzo Millot im Sommer weg?

Enzo Millot wäre spätestens im Sommer nur schwer zu halten, nachdem er in dieser Saison noch einmal einen tollen Entwicklungssprung gemacht hat. Bereits in der vergangenen Saison zählte der Franzose unter Trainer Sebastian Hoeneß zu den Leistungsträgern. Seine hervorragenden Leistungen spiegeln sich auch in seiner Marktwertentwicklung wider, denn mittlerweile wird sein Marktwert auf 42 Millionen Euro taxiert.

Eigentlich möchten die VfB-Bosse den offensiven Mittelfeldspieler im Winter nicht verabschieden, doch bei einem unmoralischen Angebot wird man nichts ablehnen können. Für die Zeit nach Millots Abschied will man sich beim VfB Stuttgart wappnen und so scheint man sich intern mit Paul Wanner zu beschäftigen, der vom FC Bayern München an den 1. FC Heidenheim verliehen ist und dort eine herausragende Entwicklung vollzieht.

Wanners Zukunft beim FC Bayern ungewiss

Seit seinem Leihwechsel nach Heidenheim stand das 18-jährige Mega-Talent an allen 13 Bundesliga-Spieltagen auf dem Platz. Allein zwölf Startelfeinsätze konnte Wanner dabei verbuchen. Und auch in der UEFA Conference League ist er regelmäßig Teil der Mannschaft, die auf dem Platz steht.

Wettbewerbsübergreifend kommt Paul Wanner in dieser Saison auf 19 Einsätze (5 Tore / 2 Torvorlagen). Seine Qualitäten sind unbestritten und beim FC Bayern München freut man sich derweil über die Entwicklung des Youngsters. Wie es für ihn an der Säbener Straße weitergehen wird, ist indes unklar.

VfB Stuttgart mit Interesse an Wanner

Klar ist allerdings, dass ein Wechsel im Winter kaum möglich sein wird. Bis zum Saisonende ist er an den 1. FC Heidenheim verliehen und könnte frühestens im Sommer zum VfB Stuttgart wechseln. Bei einem Marktwert von circa 15 Millionen Euro dürfte das Mittelfeldtalent allerdings nicht unbedingt günstig zu haben sein, zumal er beim deutschen Rekordmeister noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027 besitzt. Eine Ausstiegsklausel gibt es wohl nicht, was bedeutet, dass die Bayern die Ablöse freiverhandeln können.

Denkbar wäre auch, dass sich die Stuttgarter mit dem FC Bayern handelseinig wird und der Rekordmeister eine Rückkaufklausel in den Vertrag schreiben lässt, sofern man in der näheren Zukunft nicht mit Paul Wanner planen sollte.