Transfergerüchte: Berater bestätigt - Stuttgart & Bayer an Kilicsoy interessiert

Freitag, 07.06.2024 - 17:39 Uhr

Von: Asanka Schneider

Mit Hinblick auf die Kaderplanung des VfB Stuttgart, schaut man gebannt auf die anstehenden Entscheidungen in Sachen Deniz Undav und Serhou Guirassy. Beide Stürmer sind seit Wochen Teil der Transfermarkt Gerüchteküche und noch immer ist nicht klar, wie es mit ihnen bei den Brustringträgern weitergehen wird.

Vorsorglich befassen sich die VfB-Bosse mit Alternativen, die eingehend beobachtet werden. So auch im Fall von Semih Kilicsoy, der aktuell bei Besiktas Istanbul in der türkischen Süper Lig unter Vertrag steht. Trotz seines jungen Alters scheint er einige Interessenten zu haben, die den 18-jährigen gerne unter Vertrag nehmen möchten.

FC Bayern, Man City, PSG, Monaco & Arsenal ebenfalls dran

Dabei bringt Chris Wheatley ein interessantes VfB Stuttgart Transfergerücht in Umlauf, welches Semih Kilicsoy mit den Schwaben in Verbindung bringt. Kein Geringerer als sein Berater äußerte sich zur Zukunft des Stürmers: „Ich weiß, dass Vereine wie Bayern München, Manchester City, Arsenal, PSG, Monaco, Bayer Leverkusen und Stuttgart ein Auge auf Semih werfen.“

Und weiter: „Wir haben Informationen darüber erhalten. Aber es ist noch nicht bis zum Angebotsstadium gekommen. Zumindest liegt uns kein Angebot vor.“ Diese Aussage ist brisant, denn auf einen Schlag nennt er neben dem VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen, weitere europäische Topklubs, die angeblich ihre Fühler nach dem Talent ausstrecken.

Kilicsoy mit Marktwert-Explosion

Semih Kilicsoy ist durchaus ein interessanter Angreifer, der aus der Jugend von Besiktas Istanbul stammt und dort vor einem Jahr den Sprung zu den Profis schaffte. Vergangene Saison durfte er sein Profidebüt feiern. Insgesamt kam er zu vier Einsätzen und heute? Heute ist er mittlerweile Stammspieler beim türkischen Traditionsklub.

Im Laufe der Saison konnte sich Kilicsoy immer mehr Einsatzzeiten erkämpfen und weist damit wettbewerbsübergreifend 35 Partien auf, in denen ihm 12 Tore und 3 Vorlagen gelingen sollten. Seine Leistungen haben sich auch auf seinen Marktwert ausgewirkt. Lag dieser vor einem Jahr noch bei circa 550.000 Euro, wird sein Wert auf satte 12 Millionen Euro taxiert.

Bayer Leverkusen mit in der Verlosung

Mit seinen Leistungen spielte er sich zudem in die türkische Nationalmannschaft, die bei der anstehenden Fußball-EM 2024 in Deutschland vertreten sein wird. Vor drei Tagen feierte der Youngster sein Debüt. Beim 0:0 gegen Italien wechselte ihn Türkei-Trainer Vincenzo Montella in der 82. Minute ein und verhalf ihm so zu seinem Debüt.

Kilicsoy wird eine aufstrebende Karriere nachgesagt. Kein Wunder also, dass auch etwaige Bayer Leverkusen Transfergerüchte auftauchen. Bereits im April wurde der 1,78 Meter große Stürmer, der auch auf beiden Flügeln agieren kann, mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. Hierbei sollen auch erste Gespräche geführt worden sein. Günstig dürfte ein Transfer nicht werden, denn sein Vertrag bei Besiktas besitzt noch eine Gültigkeit bis zum Sommer 2028.