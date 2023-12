Transfergerüchte: Roony Bardghji & Arnau Martínez - Leverkusen schielt auf 2 Youngsters

Bayer Leverkusen hat ein spannendes Offensivjuwel an der Angel. Der Bundesliga-Spitzenreiter soll am 18-jährigen Roony Bardghji vom FC Kopenhagen dran sein, der aber nicht nur unterm Bayer-Kreuz Begehrlichkeiten weckt. Darüber hinaus hat Leverkusen wohl schon einen potenziellen Nachfolger für Jeremie Frimpong auserkoren. Arnau Martínez vom FC Girona steht bei Bayer 04 auf der Liste.

Mit zarten 18 Jahren sorgt Roony Bardghji beim FC Kopenhagen für mächtig Furore. Beim dänischen Champions League-Vertreter hat das variable Offensivtalent in dieser Saison den Durchbruch geschafft und trumpfte wettbewerbsübergreifend mit elf Toren in 28 Pflichtspielen groß auf. Kein Wunder, dass auch Bayer Leverkusen Gefallen am schwedischen U-Nationalspieler gefunden hat.

Roony Bardghji: Barça, Juve, Chelsea - Starke Konkurrenz für Leverkusen

Die Bayer Leverkusen Transfergerüchte um Roony Bardghji brachte Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano in Umlauf. Allerdings steht der technisch versierte Linksfuß, der vornehmlich den rechten Flügel beackert, aber auch im Zentrum verschiedene Positionen bekleiden kann, längst nicht nur bei der Werkself auf der Liste.

Mit dem FC Barcelona, FC Chelsea und Juventus Turin werden drei Schwergewichte in der Bayer 04 Transfernews als Leverkusens Konkurrenten im Rennen um Bardghji aufgeführt. Der Youngster, der mit seiner Statur (1,73 m) und Spielweise an Lionel Messi erinnert, hat beim FC Kopenhagen noch einen gültigen Kontrakt bis Ende 2025. Der nächste Karriereschritt von Bardghji, dessen Marktwert auf 4 Millionen Euro taxiert wird, könnte bald folgen - vielleicht nach Leverkusen?

Bayer Leverkusen: Martínez als Erbe von Frimpong im Gespräch

In der Bayer Leverkusen Gerüchteküche zieht darüber hinaus noch ein anderer Name seine Runden. Gemeint ist Arnau Martínez. Der 20-jährige ist beim spanischen Sensationszweiten FC Girona eine feste Größe auf der rechten Abwehrseite und befindet sich laut „Relevo“ im Visier von Bayer Leverkusen.

Das kolportierte Bayer-Interesse am spanischen Youngster kommt nicht von ungefähr. Schließlich müssen sich die Rheinländer wohl oder übel auf einen baldigen Abflug von Jeremie Frimpong einstellen. Der niederländische Rechtsverteidiger kann die BayArena dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von angeblich 40 Millionen Euro verlassen. Ein Frimpong-Abgang nach der Saison gilt als sehr wahrscheinlich.

Auch Bayern interessiert: Alonso als Bayers X-Faktor im Martínez-Poker?

Arnau Martínez könnte in Leverkusen in die großen Fußstapfen von Frimpong treten. Was für einen Bayer Leverkusen Transfer spricht: Xabi Alonso! Der spanische Bayer-Trainer hat im vergangenen Sommer bereits Landsmann Alejandro Grimaldo von einem Leverkusen-Wechsel überzeugt. Alonso könnte nun auch bei Rechtsverteidiger Martínez der entscheidende Faktor sein! Wenngleich dem aufstrebenden Coach spätestens nach der Saison lukrative Anfragen anderer Klubs erreichen werden. Vor allem Real Madrid flirtet mit Xabi Alonso.

Das Arbeitspapier von Arnau Martínez, der auch als rechter Innenverteidiger einsetzbar ist, in Girona ist noch eine Laufzeit bis Ende Juni 2025. Der Marktwert des zwölffachen U21-Nationalspielers liegt bei 15 Millionen Euro. Allerdings war Martínez zuletzt auch Gegenstand heißer FC Bayern Transfergerüchte.