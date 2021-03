VfB Stuttgart Transfergerüchte: Milan steigt in Kalajdzic-Poker ein! Sosa zu ManCity?

Freitag, 26.03.2021 - 09:32 Uhr

Von: Robert Freiberg

Droht dem VfB Stuttgart im Sommer der personelle Aderlass? Reihenweise Spieler sind heiße Transferobjekte bei internationalen Top-Klubs. Allen voran Goalgetter Sasa Kalajdzic. Nun schielt auch der AC Mailand und noch ein weiterer Serie A-Klub auf den Stürmer. Auch um Borna Sosa gibt es neue Transfergerüchte. Manchester City ist demnach am Außenverteidiger dran.

Sasa Kalajdzic ist beim VfB Stuttgart vor allem in der Rückrunde regelrecht explodiert. Acht Tore in den letzten acht Ligaspiele erzielte der baumlange Mittelstürmer. Insgesamt hat der 23-Jährige in 25 Spielen 13 Tore markiert und legte viermal direkt auf. Eine beachtliche Torquote, womit der 2,00 Meter-Mann Begehrlichkeiten bei vielen Teams im In- und Ausland weckt.

In Italien begehrt: AC Mailand & AS Rom wollen „Bomber“ Kalajdzic

Neue VfB Stuttgart Transfergerüchte in Sachen Kalajdzic streut nun das Portal „Calciomercato“. Demnach buhlen auch zwei Klubs aus der Serie A um den treffsicheren Österreicher. Erster Kandidat ist der AC Mailand. Die Rossoneri wollen ihre Sturmreihe um die Altstars Zlatan Ibrahimovic und Mario Mandzukic verjüngen und sind dabei auf Kalajdzic gestoßen.

Zudem plant dem Bericht zufolge auch die AS Rom ins Rennen, um den ÖFB-Kicker einzusteigen. Der Klubbesitzer und US-Milliardär Dan Friedkin möchte sein Team einem „großen Bomber schenken“. Die Spur führt zu Sasa Kalajdzic. Um den Linksfuß mit serbischen Wurzeln könnte im Sommer ein regelrechtes Wettbieten entfachen. Denn auch RB Leipzig Transfergerüchte geistern um Kalajdzic. Darüber hinaus steht er bei mehreren Topklubs aus der Premier League auf dem Wunschzettel.

Lässt VfB Stuttgart Kalajdzic für 25 Mio. ziehen?

Dem VfB Stuttgart kann das vielseitige Interesse an seinem Top-Torschützen nur recht sein. Schließlich dürfte es die Ablöse in die Höhe treiben. Es bleibt aber abzuwarten, ob die Schwaben überhaupt Verkaufsbereitschaft signalisieren.

Schlaflose Nächste muss am Neckar aber keine haben, da Sasa Kalajdzic noch bis 2023 vertraglich gebunden ist. In der Transfermarkt Gerüchteküche wird dennoch eifrig über einen Kalajdzic-Abgang spekuliert, wobei als Ablöse 20 bis 25 Millionen Euro kolportiert werden.

ManCity schielt auf Bayern-Flirt Borna Sosa

Aber nicht nur die Offensiv-Juwele des VfB Stuttgart sind gefragt. Schließlich gilt auch Borna Sosa als heißer Wechselkandidat. Der kroatische Linksverteidiger wird nun mit Manchester City in Verbindung gebracht. Zwar ist der designierte Meister aus England auf dieser Abwehrposition mit Oleksandr Zinchenko und Benjamin Mendy gut bestückt, dennoch hält Trainer Pep Guardiola die Augen nach potenziellen Verstärkungen offen.

Dabei könnte der Katalane ausgerechnet seinem Ex-Arbeitgeber aus München in die Parade fahren. Denn FC Bayern Transfergerüchte um Borna Sosa halten sich ebenfalls seit geraumer Zeit. Der 23-Jährige, der auch offensiv auf der linken Außenbahn agieren kann, steht in Stuttgart noch langfristig bis 2025 unter Vertrag und überzeugte in dieser Saison mit guten Leistungen. Der Marktwert von Sosa, der in 21 Ligaspielen acht Vorlagen sammelte, wird sechs Millionen Euro taxiert.