Transfergerüchte: VfB Stuttgart legt Jander-Poker auf Eis – Andrés vor Verpflichtung

Donnerstag, 24.07.2025 - 12:15 Uhr

Von: Asanka Schneider

Lange Zeit sah es so aus, dass die Verantwortlichen des VfB Stuttgart den 22-jährigen Casper Jander verpflichten werden. Doch die Gespräche wurden nun seitens der Schwaben auf Eis gelegt. Während man beim Bundesligisten eine Ablösesumme jenseits der 10-Millionen-Euro-Grenze bereit wäre zu zahlen, pochen die Franken wohl auf eine Ablöse von angeblich 15 Millionen Euro.

Dass der Deal nun komplett vom Tisch ist, darf dennoch bezweifelt werden. Trotzdem drängt die Zeit, denn die Brustringträger suchen weiterhin nach Verstärkungen und sollen in Spanien fündig geworden sein, wie die „Bild“ zu berichten weiß. Demnach habe man Chema Andrés ins Auge gefasst.

Chema Andrés kurz vor Wechsel?

Der 20-jährige steht derzeit bei Real Madrid unter Vertrag, kommt dort aber vorzugsweise für deren Zweitvertretung zum Einsatz. Unter Carlo Ancelotti durfte der Sechser dennoch sein Debüt bei den Profis feiern. Zehn Minuten lang durfte Chema Andrés bei den Heimspielen gegen Las Palmas und San Sebastian Profiluft schnappen.

Zu mehr kam es dann auch in der abgelaufenen Saison nicht. Andrés war in der vergangenen Spielzeit ein wichtiger Baustein für Real Madrid Castilla, wo er auf 32 Einsätze kam (3 Vorlagen). Wettbewerbsübergreifend stehen 35 Einsätze auf seinem Zettel. Nun soll er zum VfB Stuttgart wechseln. Angeblich sei er bereits in der Stadt, um den Medizincheck zu absolvieren.

3 Mio.€ Ablöse für Andrés?

Sollte hierbei nichts schiefgehen, soll der spanische U20-Nationalspieler einen langfristigen Vertrag bei den Schwaben unterschreiben und damit sofort in die Bundesliga wechseln. Eigentlich besitzt der Spanier bei Real Madrid noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027. 3 Millionen Euro muss der VfB Stuttgart für seine Dienste wohl auf den Tisch legen.

Ein Transfer von Andrés wäre damit auch die kostengünstigere Variante. Der 1,90 Meter große Mittelfeldspieler, der nicht nur auf der Sechs, sondern auch im zentralen Mittelfeld auflaufen kann, gilt mit seinen 20 Jahren als entwicklungsfähig. Rund 800.00 Euro beträgt sein aktueller Marktwert.

Casper Jander weiterhin Thema

Während man dem Anschein nach Andrés verpflichtet, könnten die Verhandlungen rund um Casper Jander mit dem 1. FC Nürnberg bald wieder aufgenommen werden. Das Feilschen um die Ablöse

Gut möglich, dass man seitens des VfB Stuttgart am Ende des Tages noch etwas nachlegen wird. Die Franken planen momentan mit ihrem Youngster und haben kaum Druck, ihn verkaufen zu müssen. Im Sommer 2026 sähe die ganze Sache dann anders aus, denn mit einem Restvertrag von einem Jahr wäre man aus wirtschaftlicher Sicht zu einem Verkauf gezwungen.