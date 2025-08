ANZEIGE

Transfergerüchte: VfB Stuttgart schielt nach Arsenal-Star Fábio Vieira

Dienstag, 05.08.2025 - 12:38 Uhr

Von: Asanka Schneider

In wenigen Wochen startet die Bundesliga in ihre neue Saison und noch immer fahndet man beispielsweise beim VfB Stuttgart nach Verstärkungen. Vor allem müssten die Schwaben einen passenden Ersatz für Enzo Millot finden, der kurz vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien steht. Der 23-jährige stand lange Zeit bei Atlético Madrid auf dem Zettel und entschied sich allerdings am Ende für einen Transfer zu Al-Ahli.

Dem Vernehmen nach soll der Bundesligist mindestens 28 Millionen Euro Ablöse für den Mittelfeldspieler kassieren. Gut für die Kasse – schlecht für den Kader, der mit dem Abgang von Millot einen wichtigen Baustein verliert. Ein passender Ersatz muss also her und es ist gut möglich, dass die Stuttgarter den Erlös komplett reinvestieren.

Vieira zwischen Arsenal und Porto

Das Geld scheinen die Brustringträger gerne für eine Verpflichtung von Fábio Vieira aufwenden zu wollen, wie „The Athletic“ zu berichten weiß. Die VfB Stuttgart Transfergerüchte gehen sogar so weit, dass man sich bereits in Verhandlungen mit den Verantwortlichen des FC Arsenal befinden soll.

Von einer Einigung sei man allerdings noch weit entfernt, doch man unterhält sich. Vieira wechselte im Sommer 2022 vom FC Porto für ca. 35 Millionen Euro zu den Gunners. Zwei Jahre später verlieh man den portugiesischen Nationalspieler an seinen Jugendklub, ehe er in diesem Sommer erneut beim FC Arsenal aufschlug.

Kommt Vieira als Millot-Ersatz zum VfB Stuttgart?

Seine Zeit beim FC Arsenal dürfte sich dem Ende nähern, denn der Klub scheint nicht wirklich auf ihn zu setzen. Seit seinem Wechsel in die Premier League konnte sich der Linksfuß nie richtig durchsetzen. Insgesamt kommt Vieira auf 49 Pflichtspieleinsätze im Trikot der Gunners (3 Tore / 10 Vorlagen).

So richtig glücklich wurde er also nicht in der britischen Hauptstadt. Unklar ist allerdings, wie sich Fábio Vieira selbst seine nähere Zukunft vorstellt. Beim VfB Stuttgart wäre er der 1:1-Ersatz für Enzo Millot. So kann er eben jene Positionen abdecken, die auch Millot innehatte.

Transfer wäre kostspielig

Anders als bei seinem letzten Abgang, soll der VfB Stuttgart an einer Festverpflichtung interessiert sein. Doch günstig dürfte der Transfer nicht ausfallen, wenn man bedenkt, dass Vieira einen Marktwert von geschätzten 22 Millionen Euro aufweist. Hinzu kommt noch sein Arbeitsvertrag, der ihn bis zum Sommer 2027 an die Gunners bindet.

Unklar ist zudem, welche Ablösesumme sich man beim FC Arsenal vorstellt. Klar ist allerdings, dass die Verantwortlichen des VfB Stuttgart für den Portugiesen tief in die Tasche greifen müssten, wenn man den Poker um den Mittelfeldspieler gewinnen möchte.