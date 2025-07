Transfergerüchte: Werder Bremen streckt Fühler nach Rav van den Berg aus

Montag, 14.07.2025 - 10:35 Uhr

Von: Asanka Schneider

Beim Bundesligisten SV Werder Bremen haben die Macher alle Hände voll zu tun. Die Scoutingabteilung läuft auf Hochtouren und man versucht, so schnell wie möglich, den Kader für die anstehende Saison zusammenzustellen. Mit Maximilian Wöber konnte man bereits einen namhaften Neuzugang auf Leihbasis präsentieren.

Der 27-jährige wechselt von Leeds United in die Bundesliga, wo er bereits in der Saison 2023/24 für Borussia Mönchengladbach spielte. Neben Wöber könnte mit Rav von den Berg ein weiterer Innenverteidiger aus England nach Deutschland wechseln, wenn man den Meldungen von „Sky Sports“ Glauben schenken kann.

Rav van den Berg vor Abgang beim FC Middlesbrough

Der Name von den Berg ist in Deutschland nicht unbekannt, denn Rav ist der Bruder von Sepp van den Berg, der in der Vergangenheit bereits beim FC Schalke 04 und dem 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag stand. Rav van den Berg hingegen wechselte erstmalig vor zwei Jahren den Verein, als er von PEC Zwolle zum FC Middlesbrough ging.

Seitdem absolvierte der mittlerweile 21-jährige 66 Partien für den englischen Traditionsklub, der in der kommenden Spielzeit in der englischen Championship (2. Liga) vertreten sein wird. In der abgelaufenen Saison gehörte der Abwehrspieler zum erweiterten Kreis der Stammspieler. 27 Partien durfte er für den FC Middlesbrough bestreiten. Mit seinen Leistungen hat sich der Niederländer allerdings auch in die Notizbücher einiger Vereine gespielt.

Nächster Karriereschritt steht bevor

So tauchen also aktuelle Werder Bremen Transfergerüchte auf, wonach sich die Werder-Verantwortlichen mit Rav van den Berg beschäftigen sollen. Der 1,91 Meter große Innenverteidiger besitzt bei den Engländern allerdings noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027. Bei einem Marktwert von rund 4,5 Millionen Euro wird auf jeden Fall eine entsprechende Ablöse fällig.

Welche den Bossen des FC Middlesbrough im Sinn haben, ist derzeit nicht bekannt. Allerdings soll der SV Werder Bremen nicht der einzige Klub sein, der Interesse am niederländischen U21-Nationalspieler gezeigt haben. Auch andere Klubs strecken ihre Fühler nach dem Defensiv-Juwel aus.

Stuttgart & Wolfsburg ebenfalls interessiert?

Werder Bremen erhält demnach Konkurrenz aus der Bundesliga. So tauchen auch etwaige VfB Stuttgart Transfergerüchte und VfL Wolfsburg Transfergerüchte auf. In Stein ist seine Zukunft noch nicht gemeißelt, auch wenn Rav van den Berg gern den nächsten Karriereschritt gehen möchte.

Dieser könnte demnach auch in England liegen, denn mit dem FC Brentford und dem FC Fulham gibt es weitere Klubs, die ihre Fühler nach dem 21-jährigen Niederländer ausstrecken. Das Pokerspiel um van den Berg hat also gerade erst begonnen.