Transfergerüchte: 1. FC Nürnberg mit Versuch bei Yannik Keitel

Donnerstag, 31.07.2025 - 13:09 Uhr

Von: Asanka Schneider

Beim 1. FC Nürnberg gibt es noch die eine oder andere Baustelle im Kader, die vor Ende der Transferfrist unbedingt geschlossen werden soll. Eine dieser Baustellen findet sich im Mittelfeld wieder, denn dort suchen die Franken noch nach einem Mittelfeldspieler, der nicht nur Abräumer, sondern auch eine kreative Seite an den Tag legt.

Hierbei tauchen aktuell 1. FC Nürnberg Transfergerüchte rund um Yannik Keitel vom VfB Stuttgart auf. Die „Bild“ berichtet indes über das Interesse am 25-jährigen, der erst vor einem Jahr ablösefrei vom SC Freiburg zu den Brustringträgern wechselte.

Kaum Chancen beim VfB Stuttgart

Seit seinem Transfer aus dem beschaulichen Breisgau zum VfB Stuttgart, kommt Yannik Keitel nicht richtig in Fahrt. Entweder hatte der Sechser mit diversen Verletzungen zu kämpfen oder er fand sich lediglich auf der Ersatzbank wieder. In der vergangenen Spielzeit kam er in der Bundesliga lediglich auf 11 Einsätze. Nur zweimal durfte der hochveranlagte Mittelfeldspieler von Beginn an ran.

Seine Debüt-Saison für die Schwaben hatten sich alle Parteien wohl anders vorgestellt. Wettbewerbsübergreifend waren es in Summe 18 Einsätze, in denen ihm ein Treffer gelang. Beim 1. FC Nürnberg schaut man dennoch auf Keitel, denn er wäre eine optimale Verstärkung, doch ein Transfer ist eher mit geringen Chancen verbunden.

FCN-Boss bestätigt Interesse an Keitel

Nürnbergs Boss Joti Chatzialexiou auf Nachfrage: „Natürlich kenne ich Yannik von der U21 sehr gut. Er ist ein hervorragender Spieler, aber solche erstklassigen Spieler müssen dann auch finanzierbar sein, und vor allem müssen die Spieler ja auch in die 2. Liga wechseln wollen.“

Das Interesse an Yannik Keitel ist somit verbrieft, doch die Finanzierung könnte dem Club einen Strich durch die Rechnung machen. Ein 1. FC Nürnberg Transfer des Mittelfeldspielers könnte nur realisiert werden, wenn der VfB Stuttgart im Poker um Casper Jander nachlegen würde.

Wird Jander zum X-Faktor?

Die VfB-Verantwortlichen haben sich nach dem abgelehnten 11-Millionen-Euro-Angebot aus den Verhandlungen verabschiedet. Gut möglich, dass hier nicht das letzte Wort gesprochen wurde und man erneut aufeinander zugeht. Sollte der VfB Stuttgart das Angebot für Casper Jander erhöhen, so wäre ein Deal rund um Keitel im Bereich des Möglichen.

Ob Keitel allerdings Bock auf die 2. Liga hat, ist derzeit unklar. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass auch Klubs aus der Bundesliga Interesse am Mittelfeldspieler haben könnten. Dann würde es für den 1. FC Nürnberg noch schwieriger werden, den 25-jährigen zu verpflichten.