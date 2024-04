Transfergerüchte: Hamburger SV an Youssoufa Moukoko interessiert?

Montag, 08.04.2024 - 13:42 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der ehemalige Bundesliga-Dino Hamburger SV steckt mitten im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga. Am Wochenende konnte man im heimischen Volksparkstadion den 1. FC Kaiserslautern mit 2:1 bezwingen und liegt mit 48 Punkten nur einen Zähler hinter Fortuna Düsseldorf auf Platz 4.

Der Relegationsplatz ist abermals in greifbarer Nähe – es deutet sich im Saisonendspurt ein Showdown an. Wie es in der kommenden Spielzeit für die Rothosen sportlich weitergeht, ist also noch nicht raus. An der Elbe sehnt man sich die Rückkehr ins Oberhaus des Fußballs herbei. Abseits des Platzes geht die Kaderplanung des HSV weiter.

Steffen Baumgart von Moukoko begeistert

Dabei streut HSV-Trainer Steffen Baumgart höchstpersönlich ein HSV Transfergerücht, welches nicht spannender sein könnte. „Sportbuzzer“ fragte beim 52-jährigen bezüglich Youssoufa Moukoko nach, ob er ihn gerne in seinen eigenen Reihen wissen möchte. Die Antwort kam prompt: „Geben Sie mir die Telefonnummer. Geben Sie mir die Möglichkeit, ihn zu bekommen. Ich hole ihn sogar persönlich ab.“

Deutlicher hätte es der Übungsleiter nicht sagen können. Bereits als Trainer des 1. FC Köln versuchte Baumgart den heute 19-jährigen Mittelstürmer ins RheinEnergieStadion zu locken. Jedoch ohne Erfolg. Folgt nun der nächste Versuch? Moukoko kommt bei Borussia Dortmund nicht über die Rolle des Jokers hinaus und dürfte aufgrund der fehlenden Einsatzzeiten durchaus unzufrieden sein.

Leihgeschäft bei HSV-Aufstieg?

Steffen Baumgart weiter: „Dass ich über ihn jedes Jahr nachdenke, ist kein Geheimnis. Wenn da eine Möglichkeit besteht, würde ich es sehr gerne machen. Die Frage ist, ob er sich das zutraut und ob er das auch will.“ Das Interesse des Trainers und damit verbunden auch des HSV ist vorhanden. Die Frage ist nur, ob der BVB den Youngster abgeben würde und ob sich Moukoko einen Wechsel vorstellen könnte.

Klar ist auch, dass dies nur im Bereich des Möglichen liegen würde, wenn der Hamburger SV endlich wieder in die Bundesliga zurückkehrt. Zudem wäre ein Kauf des 19-jährigen Angreifers finanziell für die Hanseaten nicht zu stemmen. Es würde dann alles auf ein Leihgeschäft abzielen.

Moukoko beim BVB nur Joker

Youssoufa Moukoko steht beim BVB bereits seit 2016 unter Vertrag und sorgte in der Jugend mit einer Wahnsinns-Tor-Quote für Aufsehen. Den Sprung zu den Profis schaffte er mit 16 Jahren. Zudem ist er der jüngste Torschütze in der Geschichte der Bundesliga.

Immer wieder tauchten BVB Transfergerüchte um seine Person auf, die ihn mit diversen Klubs in Verbindung brachten. Nun scheint man sich beim Hamburger SV mit der Personalie zu beschäftigen. Sollte der HSV am Ende aufsteigen, so könnte das Thema durchaus interessant werden.