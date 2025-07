Transfergerüchte: 1. FC Kaiserslautern an Poreba dran? – Bielefeld & Co in Lauerstellung

Montag, 21.07.2025 - 14:21 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Kaderplanung beim Hamburger SV nimmt weiter Formen an. Nachdem die Hanseaten bereits fünf Neuzugänge präsentieren konnten, muss der eine oder andere den Verein noch in diesem Transferfenster verlassen. Interessant dürfte dabei Lukasz Poreba sein, denn der 25-jährige wird gleich mit vier Vereinen in Verbindung gebracht.

Wie der polnische Ableger von „Goal“ erfahren haben will, soll der Mittelfeldspieler verliehen werden. Aktuellen HSV Transfergerüchten zufolge soll unter anderem der 1. FC Kaiserslautern ein Auge auf Poreba geworfen haben. Zudem sollen noch drei weitere Zweitligisten an ihm Interesse gezeigt haben.

Poreba könnte HSV leihweise verlassen

Lukasz Poreba wechselte in der Saison 2023/24 zunächst per Leihe von RC Lens an die Elbe und wurde dann für rund 1,2 Millionen Euro fest verpflichtet. In seiner ersten Spielzeit kam der Pole auf 17 Einsätze in der 2. Liga (2 Tore / 3 Vorlagen). Zumeist durfte er im zentralen Mittelfeld, aber auch auf der Sechs ran.

Und auch in der vergangenen Spielzeit gehörte der ehemalige polnische U21-Nationalspieler immer wieder dem Spieltagskader an. Allerdings musste sich Poreba mit der Rolle des Jokers zufriedengeben, sodass er bei den erneut 17 Einsätze lediglich fünfmal in der Startelf stand. Aufgrund seiner Perspektive beim HSV, ist man bereit, in leihweise abzugeben.

Eintracht Braunschweig ebenfalls interessiert?

Beim 1. FC Kaiserslautern soll Lukasz Poreba in den Gedankenspielen der Verantwortlichen thematisiert sein. So könnte der Mittelfeldspieler als Backup bei den Roten Teufeln fungieren. Aber nicht nur die `Lauterer sollen ein Auge auf ihn geworfen haben, sondern auch die Konkurrenz um Eintracht Braunschweig streckt wohl die Fühler nach Poreba aus.

Unklar ist allerdings, ob der Hamburger SV seinen Mittelfeldspieler per Leihe nebst Kaufoption gehen lassen würde. Bei den Rothosen besitzt Lukasz Poreba allerdings auch noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027, sodass auf jeden Fall eine entsprechende Ablöse fließen würde.

Fortuna Düsseldorf & Bielefeld mit Interesse?

Die Liste derer, die angeblich Interesse an einer Verpflichtung des polyvalenten Mittelfeldspielers zeigen, reißt indes nicht ab. Fortuna Düsseldorf und auch Arminia Bielefeld sollen ebenfalls mit von der Partie sein. Poreba scheint die Qual zu Wahl haben. Die Farben, die er tragen wird, ändern sich, doch seine Zukunft scheint in der 2. Liga zu liegen.

Glaubt man den aktuellen Transfergerüchten, so soll sich der 25-jährige in den kommenden Tagen bzw. wenigen Wochen entscheiden, für welchen Klub er in der anstehenden Saison auflaufen wird. Ob es danach zu einer Rückkehr ins Volksparkstadion kommen wird, steht zudem in den Sternen.