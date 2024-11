Transfergerüchte: Union Berlin, Werder Bremen, Mainz 05 & Freiburg an Elfadli dran

Mittwoch, 06.11.2024 - 14:07 Uhr

Von: Asanka Schneider

Mit Hinblick auf den Sommer, positionieren sich die Klubs der Bundesliga bereits auf dem Transfermarkt. So sollen gleich vier Vereine ihre Blicke gen Richtung des Hamburger SV geworfen haben, wie die „Sport Bild“ zu berichten weiß. Demnach soll das Objekt der Begierde Daniel Elfadli sein, der nach seinem Wechsel vom 1. FC Magdeburg zum HSV direkt einschlug.

Rund 800.000 Euro zahlten die Rothosen für die Dienste Elfadlis an die Magdeburger und der Transfer zahlte sich bisher komplett aus. So konnte sich der Mittelfeldspieler prompt als Leistungsträger aufschwingen. Seine Leistungen sind auch einigen Bundesligisten nicht verborgen geblieben. So sollen der FSV Mainz 05, Union Berlin, der SC Freiburg und Werder Bremen Interesse am 27-jährigen gezeigt haben.

Union Berlin scoutet Elfadli

Daniel Elfadli kam in dieser Saison beim Hamburger SV in zehn von elf Partien zum Einsatz und durfte dabei stets von Beginn an ran. Lediglich am 3. Spieltag musste er aufgrund einer Sprunggelenksverletzung gegen Hannover 96 aussetzen. Zumeist agiert Elfadli auf der Sechs, musste aber auch schon mehrfach in der Innenverteidigung aushelfen.

In seinen zehn Einsätzen für die Rothosen traf er zudem bereits zweimal. Und auch als Assist-Geber war er beim 5:0-Sieg gegen Jahn Regensburg zur Stelle. Kein Wunder also, dass etwaige Union Berlin Transfergerüchte aktuell die Runde machen. Die Eisernen sollen den Nationalspieler Libyens bereits intensiv beobachten. Ein Wechsel im anstehenden Winter-Transferfenster ist jedoch nahezu ausgeschlossen. Dafür wäre er für Union Berlin im kommenden Sommer interessant.

Werder Bremen & SC Freiburg mit von der Partie

Konkurrenz im Werben um Daniel Elfadli bekommen die Köpenicker aus der Bundesliga. So soll auch der SV Werder Bremen um den 1,88 Meter großen Mittelfeldspieler buhlen. Eine Verpflichtung des gebürtigen Leonbergers bringt jede Menge Brisanz mit sich, denn der HSV und Werder Bremen sind sich seit Jahrzehnten aufgrund ihrer Rivalität nicht ganz grün.

Der Rechtsfuß besticht durch seine Polyvalenz, denn er kann nicht nur auf besagten Positionen eingesetzt werden, sondern wäre auch einer für das zentrale Mittelfeld. Mit ihm Kader würde Werder Bremen etwas weniger berechnend sein. Das dürfte auch den Verantwortlichen des SC Freiburg gefallen, weswegen man den Rechtsfuß genauer beobachtet.

Mainz 05 ebenfalls im Rennen?

Unbekannt ist jedoch, wie lange der Vertrag von Elfadli in der Hansestadt bestand hat, denn über seine Vertragslänge hat sich der HSV noch nicht geäußert. Klar ist, dass auch der SC Freiburg eine adäquate Ablösesumme für Elfadli auf dem Tisch legen müsste, um ihn zu verpflichten.

Bei einem Aufstieg des HSV wäre der Mittelfeldspieler kaum zu halten sein, wie die „Sport Bild“ berichtet. Das ruft neben Werder Bremen und dem SC Freiburg scheinbar auch den 1. FSV Mainz 05 auf den Plan. Die Nullfünfer sollen Elfadli eben auch auf dem Zettel haben. Bei einem passenden Angebot dürfte Elfadli aktuell die Qual der Wahl haben.