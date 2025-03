Transfergerüchte: HSV und Hannover 96 haben Leopold Wurm auf dem Zettel

Freitag, 07.03.2025 - 11:33 Uhr

Von: Asanka Schneider

Auch wenn der sommerliche Transfermarkt erst in ein paar Monaten seine Pforten öffnet, schauen sich die Klubs indes schon nach potenziellen Verstärkungen zur neuen Saison um. Explizit nennt Sky-Reporter Florian Plettenberg dabei den Hamburger SV und Hannover 96. Das Objekt der Begierde scheint seinen Informationen zu Folge Leopold Wurm zu sein, der aktuell bei Jahn Regensburg unter Vertrag steht.

Der bayerische Klub steht demnach vor dem Verlust von Wurm, wenn man den aktuellen Transfergerüchten Glauben schenken kann. Auch weitere nicht genannten Klubs aus der 2. Liga sollen den Youngster bereits auf dem Schirm haben, der in einer enttäuschenden Saison der Regensburger dennoch heraussticht.

Youngster Wurm Leistungsträger in Regensburg

Derweil ziert Jahn Regensburg mit 7 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz das Tabellenende der Liga. Dabei ist Leopold Wurm einer derjenigen, der bei der aktuellen Leistungslage noch am ehesten auf sich aufmerksam macht. Trotz seinen 18 Jahren gehört er unter Trainer Andreas Patz zu den Lichtblicken in dieser Saison. So durfte der Innenverteidiger in dieser Spielzeit bereits 12 Partien im Abwehrzentrum ran.

Zu Beginn der Saison stand er an den ersten vier Spieltagen nicht im Spieltagskader, wurde dann aber in der Folge berücksichtigt. Gegen den 1. FC Kaiserslautern durfte er erstmals für 15 Minuten als Joker ran, ehe er in den weiteren Partien von Beginn an auflaufen durfte. Lediglich eine Gelb-Rot-Sperre sowie eine Bänderverletzung und ein verstauchter Knöchel zwangen ihn zum Zuschauen.

Ablöse bis zu einer Million Euro?

Und auch im DFB-Pokal durfte Wurm sowohl in der 2. Runde als auch im Achtelfinale über die volle Distanz mitwirken. Wettbewerbsübergreifend kommt der Youngster von Jahn Regensburg in dieser Saison auf 21 Einsätze. Seine Leistungen sind der Konkurrenz nicht verborgen geblieben und so tauchen aktuelle HSV Transfergerüchte auf, die sich mit dem deutschen U19-Nationalspieler beschäftigen.

Das Eigengewächs von Jahn Regensburg wäre bei einem Abstieg in de 3. Liga nur schwer zu halten sein. Angeblich sollen die Bayern auch schon ein Preisschild im Sinn haben. Für eine Ablösesumme zwischen 500.000 Euro und einer Million Euro wäre man demnach gesprächsbereit. Eine Summe, die sich der Hamburger SV leisten könnte.

Hannover 96 ebenfalls im Rennen um Wurm

Konkurrenz im Werben um Leopold Wurm erhalten die Rothosen von Hannover 96. Etwaige Hannover 96 Transfergerüchte bringt ebenfalls Sky in Umlauf, wonach die Niedersachsen ebenfalls mit dem Gedanken spielen, den Abwehrspieler unter Vertrag zu nehmen. Für Wurm wäre es der erste Vereinswechsel im Profibereich, nachdem er bei Jahn Regensburg sämtliche Jugendmannschaften durchlief.

Dort besitzt die 1,94 Meter große Abwehrkante allerdings noch einen Vertrag bis zum Sommer 2026. Für Regensburg wäre es im kommenden Sommer die letzte richtige Möglichkeit, mit dem Eigengewächs ordentlich Kasse zu machen. Ein ablösefreier Abschied wäre aus finanzieller Sicht kaum zu vertreten.